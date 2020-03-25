Koronavirüs Kraliyet'e sıçradı: Prens Charles'in testi pozitif çıktı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, İngiliz Kraliyet Ailesini de vurdu. Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Britanya tahtının veliahtı 71 yaşındaki prensin hastalığı orta şiddette geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bir Kraliyet Sözcüsü Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın da test edildiğini ve negatif çıktığını belirtti. Prensin, eşiyle birlikte İskoçya'daki evlerinde kendilerini karantina altında tuttukları kaydedildi.

DÜNYA Kraliçe'nin koronavirüs korkusu: Windsor Kalesi'ne kapanacak

Prens Albert'tan kapmış olabilir

Prens Charles'ın birkaç gün önce Monako Prensi Albert'le görüştüğü, virüsü de ondan kapmış olabileceği düşünülüyor. Prens Albert'a geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konmuş, hastalığa yakalanan ilk devlet başkanı olmuştu.

DÜNYA Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı

Hafif semptomlar sergiliyor

The Daily Telegraph’ın haberine göre; basına konuşan İngiliz Kraliyet sözcüsü, "Hafif semptomlar sergiliyor ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.