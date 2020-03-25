Dünya Koronavirüs Kraliyete sıçradı Prens Charlesin testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS

Koronavirüs Kraliyet'e sıçradı: Prens Charles'in testi pozitif çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu ve taht sıralamasında birinci sırada bulunan Galler Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Galler Prensi Charles
Galler Prensi Charles

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, İngiliz Kraliyet Ailesini de vurdu. Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Britanya tahtının veliahtı 71 yaşındaki prensin hastalığı orta şiddette geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bir Kraliyet Sözcüsü Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın da test edildiğini ve negatif çıktığını belirtti. Prensin, eşiyle birlikte İskoçya'daki evlerinde kendilerini karantina altında tuttukları kaydedildi.

Kraliçe'nin koronavirüs korkusu: Windsor Kalesi'ne kapanacak
DÜNYA
Kraliçe'nin koronavirüs korkusu: Windsor Kalesi'ne kapanacak

Prens Albert'tan kapmış olabilir

Prens Charles'ın birkaç gün önce Monako Prensi Albert'le görüştüğü, virüsü de ondan kapmış olabileceği düşünülüyor. Prens Albert'a geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konmuş, hastalığa yakalanan ilk devlet başkanı olmuştu.

Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı
DÜNYA
Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı

Hafif semptomlar sergiliyor

The Daily Telegraph’ın haberine göre; basına konuşan İngiliz Kraliyet sözcüsü, "Hafif semptomlar sergiliyor ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Türkiyenin gözü burada

Türkiye'nin gözü burada

​Okul tatili için Bilim Kurulu kararını açıklayacak...
Temizlik takıntılılar arıyor

Temizlik takıntılılar arıyor

Online terapide talep patlaması... İşte şikayetler:
Stokçularyine devrede

Stokçular
yine devrede

Patates depoya kapatılınca fiyatı yüzde 100 arttı.
Açık satışı yasaklandı

Açık satışı yasaklandı

​Ekmekteki büyük tehlikeye karşı koronavirüs tedbiri.
FETÖ'den sinsi plan

FETÖ'den sinsi plan

​Uzmanlar uyardı: Şimdi de koronavirüs üzerinden saldırıyorlar
Şikayetçi değilim

Şikayetçi değilim

İhsan Amca, ceza verilmesine bile üzülmüş.

Hastalığı<br> yayabilir erteleyin

Hastalığı
yayabilir erteleyin

Çay üreticilerine dikkat çeken koronavirüs çağrısı.
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Sokağa çıkma<br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar.
Ev kiraları<br>ertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
Virüsün Türkiye'de<br>biteceği tarih

Virüsün Türkiye'de
biteceği tarih

​Uzman isim 'Halk kurallara uyarsa' diyerek açıkladı.
69 ülke tıbbi malzeme istedi

69 ülke tıbbi malzeme istedi

İspanya maske istedi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik...
Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

Suriyeli doktorlar gönüllü hizmette

​Korona kontrol noktalarında çalışmaya başladılar.
Maske alırken dikkat

Maske alırken dikkat

​Yoksa sakın almayın, sağlığınızdan olabilirsiniz.
Yerli kitler<br>daha üstün

Yerli kitler
daha üstün

ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.