Dünya Kraliçe Elizabethten sağlıklıyım mesajı
KORONAVİRÜS

Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı

İngiltere Kraliyeti’nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles’in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.

Haber Merkezi DHA
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Prens Charles’in koronavirüse yakalanmasının ardından İngiliz basınının gündemi Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu oldu. 93 yaşındaki Kraliçe başta olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı.

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Kraliçe ve Başbakan Boris Johnson telefonda görüştü.

Annesiyle görüştükten bir gün sonra bulaştırıcı hale gelmiş

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles’in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart’ta, virüsü bulaştırıcı hale geldiğini belirtti.

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Geçen hafta Windsor Kalesi’ne taşınmıştı

Buckingham Sarayı sözcüsü, Prens Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe’nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçen hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi’ne taşınmıştı. Prens Charles’ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü. Prens’in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu. Prens Charles’ın annesi Kraliçe 2’inci Elizabeth’i son gördüğünde babasının yanlarında olmadığı da ifade edildi.

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