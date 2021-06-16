Dünya İngilterede yaşayan genç kadının ırkçılık iddiası Işığı kapatıp dua ettim başım belaya girdi
AVRUPA

İngiltere'de yaşayan genç kadının 'ırkçılık' iddiası: Işığı kapatıp dua ettim başım belaya girdi

Munadiah, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stratford kolejinde 'ırkçılık' yaşadığını iddia etti. Munadiah, Irkçı sözlere maruz kaldığını öne sürerek, ''Stratford, Londra'da başarılı oldu çünkü azınlık kültürel ve dini kimlik özgürlüğünü sattılar, ırkçı hükümet adına ırkçı tacizi sürdürüyorlar'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede yaşayan genç kadının ırkçılık iddiası: Işığı kapatıp dua ettim başım belaya girdi
Londra'da bulunan LAE Stratford koleji.

Hint asıllı Munadiah, İngiltere'deki London Borough of Newham'ın Stratford bölgesinde bulunan, seçmeli, ücretsiz bir altıncı okul koleji olan LAE Stratford'da eğitim görüyor.

  • Okulda 'ırkçı' söylemlere maruz kaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Munadiah, ''Stratfor, Londra'da başarılı oldu çünkü azınlık kültürel ve dini kimlik özgürlüğü sattılar. Irkçı hükümet adına ırkçı tacizi sürdürüyorlar'' dedi.

Odada dua ettiği sırada uyarıldığını ifade eden Munadiah, ''Bir keresinde yakalanmamak için ışığı kapalı bir odada dua etmiştim. Başkan yardımcımız beni buldu ve ibadet hakkımı sessizce gözettiğim için başım belaya girdi. Burası aslında İngiliz toplumunun bir mikro ozmosu. İngilizliğin bir sonraki turuna geçmek için mutlaka sizi asimile etmeleri gerekiyor'' diyerek yapılanları anlattı.

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