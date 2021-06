İngiltere'de yaşayan genç kadının 'ırkçılık' iddiası: Işığı kapatıp dua ettim başım belaya girdi

Hint asıllı Munadiah, İngiltere'deki London Borough of Newham'ın Stratford bölgesinde bulunan, seçmeli, ücretsiz bir altıncı okul koleji olan LAE Stratford'da eğitim görüyor.

Okulda 'ırkçı' söylemlere maruz kaldığını iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Munadiah, ''Stratfor, Londra'da başarılı oldu çünkü azınlık kültürel ve dini kimlik özgürlüğü sattılar. Irkçı hükümet adına ırkçı tacizi sürdürüyorlar'' dedi.

Odada dua ettiği sırada uyarıldığını ifade eden Munadiah, ''Bir keresinde yakalanmamak için ışığı kapalı bir odada dua etmiştim. Başkan yardımcımız beni buldu ve ibadet hakkımı sessizce gözettiğim için başım belaya girdi. Burası aslında İngiliz toplumunun bir mikro ozmosu. İngilizliğin bir sonraki turuna geçmek için mutlaka sizi asimile etmeleri gerekiyor'' diyerek yapılanları anlattı.

@LAEstratford prevented a sixth-form with a large percentage of Muslim students, from praying.



Think about, how a sixth form in East London were allowed to dismiss a human right under the guise of secularism. They perpetuated racist abuse on behalf of a racist government. February 26, 2021

