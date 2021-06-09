Dünya Oxford öğrencileri İngilterenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı için Kraliçe Elizabethin portre fotoğrafını indirdi
AVRUPA

Oxford öğrencileri İngiltere'nin sömürgeci geçmişini hatırlattığı için Kraliçe Elizabeth'in portre fotoğrafını indirdi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi öğrencileri ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portre fotoğrafını indirdi. Öte yandan Buckingham Sarayı konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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Oxford öğrencileri İngilterenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı için Kraliçe Elizabethin portre fotoğrafını indirdi
​Oxford öğrencileri İngiltere'nin sömürgeci geçmişini hatırlattığı için KraliçeElizabeth'in portre fotoğrafını indirdi. ​

İngiltere'de Oxford Üniversitesi öğrencileri ülkenin sömürgeci geçmişini hatırlattığı gerekçesiyle Kraliçe Elizabeth'in portre fotoğrafını indirdi. Üniversiteden öğrencilere destek gelirken, öğrencilerin "İngiliz monarşisinin yakın sömürge tarihini temsil" ettiği gerekçesiyle portreyi kaldırdığı belirtildi.

KRALİYET YANLILARINDAN TEPKİ

Öte yandan Buckingham Sarayı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Kraliyet destekçisi İngiliz gazeteleri ise öğrencilerin "portre" protestosuna "Nasıl cüret ederler?" başlığıyla tepki verdi.

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