Oxford öğrencileri İngiltere'nin sömürgeci geçmişini hatırlattığı için Kraliçe Elizabeth'in portre fotoğrafını indirdi

Rusya'da kamyonun açılan damperi üst geçidi yıktı

Rusya'nın Kurgan şehri yakınlarında otoyolda seyir halinde olan kamyonun damperinin açılması sonucu üst geçit yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, kaza anı yoldaki başka bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.