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İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı: Kraliyet ailesi 1960'ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptı

İngiliz Kraliyet ailesinin, 1960'ların sonlarına kadar Buckingham Sarayı'nda "beyaz olmayan göçmen veya yabancıları" memuriyet görevlerine kabul etmediği öne sürüldü. İngiltere Ulusal Arşivlerinde yer alan belgeler ayrıca Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'yi ve ailesini ırk ve cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalardan muaf tutan tartışmalı maddeleri nasıl müzakere ettiğine de ışık tutuyor.

Haber Merkezi AA
İngiltere Ulusal Arşivlerindeki belgeler gün yüzüne çıktı: Kraliyet ailesi 1960ların sonlarına kadar sarayda ırk ayrımcılığı yaptı!
İngiliz Kraliyet ailesi

İngiltere Ulusal Arşivlerinde yer alan bazı belgeler, Kraliyet ailesinde, etnik azınlık kökenli "beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların" 1960'ların sonlarına kadar resmi görevleri üstlenmesinin yasaklandığını ortaya koydu.

  • Şubat 1968'de Kraliçe 2. Elizabeth'in baş mali yöneticisinin diğer kraliyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin yer aldığı belgelerde, Buckingham Sarayı'nda memuriyet işlerine "beyaz olmayan göçmenler veya yabancıların" getirilmediği, bu kişilerin daha sıradan işlerde görevlendirildiği yer alıyor.

Ayrıca belgeler, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'yi ve ailesini ırk ve cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalardan muaf tutan tartışmalı maddeleri nasıl müzakere ettiğine de ışık tutuyor.

Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddetmesi nedeniyle uygulamanın ne zaman sona erdiğinin belirsizliğini koruduğu aktarılan haberde, uygulamanın en az 1968'e kadar sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Saray'dan yapılan açıklamada ise 1990'lardaki kayıtların, etnik azınlık geçmişine sahip kişilerin Kraliçe için çalıştığını gösterdiğini ancak geçen on yıllara ait istihdam verilerinin muhafaza edilmediği belirtildi.

Prens William, ırkçı bir aile olmadıklarını söylemişti

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan bir röportajda, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." demişti.

Prens William ise kardeşi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı röportaja ilişkin, "Kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." ifadesini kullanmıştı.

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