Dünya İngilterenin yeni Başbakanı Sunak ilk konuşmasını yaptı Ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı var
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak ilk konuşmasını yaptı: Ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı var

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı. Sunak "Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım" dedi.

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Haber Merkezi AA
İngilterenin yeni Başbakanı Sunak ilk konuşmasını yaptı: Ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı var
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak açıklama yaptı.

İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.

Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti.

Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.

Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum."

Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

İngiltere'de etnik azınlıktan gelen ilk başbakan olarak tarihe geçti

İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak ve Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordount arasındaki liderlik yarışını Sunak kazandı.

Rakibi Mordount, son dakika liderlik yarışından çekildiğini açıkladı ve Sunak'a desteğinin tam olduğunu duyurdu.

Böylelikle, Muhafazakar Partinin tek adayı Rishi Sunak, doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı oldu.

Hint asıllı Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak da tarihe geçti.

Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

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