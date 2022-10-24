Özgün İngilterenin yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rishi Sunak biyografisi
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rishi Sunak biyografisi...

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışının düğümü çözüldü. Ülkenin yeni başbakanı geçen hafta istifa ettiğini açıklayan Liz Truss'ın ardından Rishi Sunak oldu. Peki, Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Hint kökenli ilk başbakan olan Rishi Sunak geçmişte hangi görevlerde bulundu? İşte İngiltere yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın biyografisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rishi Sunak kimdir? İngilterenin yeni Başbakanı Rishi Sunak hangi görevlerde bulundu? Rishi Sunak özgeçmişi
Rishi Sunak kimdir

İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilerek ülkenin eski maliye bakanı olan Rishi Sunak'ın önünü açtı. Johnson, "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" demişti. Johnson, adaylık için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığını öne sürmüş, "Parlamento'da partiniz bir bütün değilse, hükümeti etkili bir şekilde yönetemezsiniz" demişti. Ayrıca, 2024 seçimleri için adaylık sinyali veren eski başbakan, "2024'te partiye zafer kazandırabilmek için iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

RİSHİ SUNAK ASLEN NERELİ?

Rishi Sunak, Hint kökenlidir.

Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Rishi Sunak Hindudur. 2009 yılında Akshata Murty ile evlenmiştir.

İkilinin iki tane kız çocuğu bulunmakta.

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