İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.

Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

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Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.



İngiltere Başbakanı Truss

İngiltere Başbakanı Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

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Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

İngiliz basını, Başbakanlık yarışından çekilen Boris Johnson’un kararını açıklamasının ardından Sunak’ın koltuğa oldukça yakın olduğunu yazmıştı. Parlamentoda Johnson’ı destekleyenlerin büyük kısmının eski Maliye Bakanı lehine oy kullandığı belirtildi. Diğer aday Penny Mordaunt ‘un yarıştan çekildiğini duyurması ile Sunak resmen Başbakan oldu.



RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

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2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

RİSHİ SUNAK ASLEN NERELİ?

Rishi Sunak, Hint kökenlidir.

Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Rishi Sunak Hindudur. 2009 yılında Akshata Murty ile evlenmiştir.

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Rishi Sunak İngiltere başbakanı oldu! Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kimdir, nereli, kaç yaşında?

İkilinin iki tane kız çocuğu bulunmakta.

FOTOĞRAF 9 İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss’ın istifası bugünkü gazetelerin manşetindeydi. Guardian 'Acı son' başlığını tercih ettiği birinci sayfasında, Truss’ın selefi Boris Johnson’ın tekrar başbakan olmaya çalışabileceğini yazdı.

Gazete ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin aralarında yeni başbakan seçip durduğu bu kaotik dönemi sonlandırmak için erken seçime gidilmesi çağrısını da aktardı.

Guardian’a göre başbakanlığa aday olabilecek diğer isimler ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt.

Gazetenin Avrupa Muhabiri Jon Henley, Avrupa basınında 'İngiltere’deki siyasi çılgınlığın nedeni olarak' Brexit’in gösterildiğini belirtti. Financial Times gazetesi Truss’ın 'yıkım getiren ekonomi politikaları ve anketlerde Muhafazakar Parti’nin oy oranındaki büyük düşüşle hatırlanacağını' yazdı. Gazeteye göre partinin üst düzey isimleri önceki akşam Truss’a istifa etmesi gerektiğini söyledi. Financial Times, Sunak’ın favori gösterilmesine karşın, Johnson’ın düşüşünde oynadığı rol nedeniyle, kutuplaşmış Muhafazakar Parti’de geniş destek bulamayabileceğini aktardı.

Sunak başbakan olursa, bu görevi ilk defa beyaz olmayan bir kişi üstlenecek. Gazete, yazın başbakanlık yarışını Truss’a kaybeden Sunak’ın, borçlanarak vergileri azaltma politikasının Truss’ın sonunu getireceğini doğru tahmin ettiğini de yazdı. Financial Times’ın başyazısında ise \"Truss’ın istifasının ardından İngiltere halkı bir genel seçimi hak ediyor\" ifadeleri yer aldı.

Ücretsiz dağıtılan Metro gazetesi “Ülkenin en kötü başbakanı” manşetiyle çıktı. Gazete Truss’ın yalnızca en kısa süre görev yapan değil aynı zamanda en kaotik döneme de imza atan başbakan olduğunu yazdı. Metro Truss’ın istifasının, “Ben istifa edip giden türden değil, kalıp mücadele eden türden biriyim” sözünden 24 saat sonra geldiğine dikkat çekti. Gazete, bahis şirketlerinin en olası gördüğü başbakanın Rishi Sunak olduğunu fakat Boris Johnson’ın da şansını deneyebileceğini yazdı.

Daily Telegraph gazetesi Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti'nin milletvekillere “Partinin seçimde hezimete uğramasını önleyebilirim” dediğini manşetinden duyurdu. Gazetenin politika editörü Ben Riley-Smith’e göre Boris Johnson, aday olabilmek için Rishi Sunak’a da zeytin dalı uzatarak desteğini istiyor. Johnson’ın kabinesinde maliye bakanı olarak görev alan Sunak’ın istifası, Johnson’ın düşüşüne giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştu. Başbakanlığa aday olabilmek için önce Muhafazakar Parti’nin 360 milletvekilinin en az 100’ünün desteğini almak gerekeceğini hatırlatan Riley-Smith, kısa süre önce büyük bir destek kaybı yaşayan Johnson’ın bunu başaramayabileceğini yazdı.

İngiltere’de Winston Churchill’den bu yana başbakanlık koltuğunu terk ettikten sonra geri dönebilen tek kişi Harold Wilson olmuştu. Wilson, 1964-1970 ve 1974-1976 yılları arasında iki dönem görev yaptı. Gazeteye göre şu ana kadar Sunak 29, Johnson 24 ve Penny Mordaunt 11 vekilin desteğini almayı başardı. Daily Telegraph’ın başyazısında, Truss’ın altı yılda istifa eden dördüncü Muhafazakar Partili başbakan olduğu hatırlatıldı ve Truss gitmiş olsa da yerine gelecek başbakanı zorlu bir ekonomik tablonun beklediği vurgulandı.

Geçen hafta “Bakalım bu marul mu daha uzun dayanacak, Başbakan Truss mı?” paylaşımıyla bir marulu canlı yayınlamaya başlayan Daily Star gazetesi, “Marul kazandı” manşetiyle basıldı. 'Tarihi hatıra baskısı' notunu düşen gazete “Siyasi hararet Liz’e tazeliğini kaybettirdi, zafer marulun oldu” dedi. i gazetesi yeni başbakanın haftaya Cuma seçileceğini ve böylece ülkede yedi haftada üç başbakan görülmüş olacağını vurguladı. Gazete, İngiltere’nin yeni başbakanı olmak isteyen kişinin Pazartesi 14:00'e kadar Muhafazakar Parti'de 100 milletvekilinin desteğini almak zorunda olduğunu belirtti. Daily Mail gazetesinin manşetinde “Boris Rishi’ye karşı: Muhafazakarların kalbini kazanma yarışı” başlığı vardı. Adı geçen iki siyasetçi de henüz bir adaylık açıklaması yapmadı. Fakat medyada da, bahis şirketlerinde de bu ikilinin adı önde geliyor. Gazete Truss’ın görevdeki 44 gününü “felaket” olarak niteledi. Daily Mirror gazetesinin birinci sayfası, büyük puntolarla “Genel seçim şimdi” manşetiyle kaplıydı.

Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı Gazeteler birbirinden çarpıcı manşetlerle çıktı, 'Marul kazandı' dünya çapında ses getirdi. Haberlerde yeni başbakanın kim olabileceği yönünde tahminler de yer alırken, Daily Telegraph "At pazarlığı ve arkadan vurmalarla dolu üç gün bizi bekliyor" diye yazdı.

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FOTOĞRAF 6 İngiltere'de 1,5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından istifa etti.



LİZ TRUSS'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ



Truss'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belirlenecek. Bu iş için bir kez daha Muhafazakar Parti içinde seçime gidilecek. İşte başbakanlık için yarışacak adaylar... RISHI SUNAK

Rishi Sunak: 42 yaşında, Eski Hazine Bakanı.



-Hint kökenli doktor bir babanın ve eczacı bir annenin oğlu.



-Yükselişi Theresa May hükümetinde aldığı bakan yardımcılığı göreviyle başladı.



-Johnson hükümetinde Hazine Bakanlığı görevine getirilerek maliyenin sorumluluğu verildi.



-Johnson’ın en güçlü destekçisiydi, daha sonra ekonomik yaklaşımlarının çok farklı olduğunu söyleyerek istifa etti.



-Eşinin vergi ödememesi nedeniyle eleştirildi. PENNY MORDAUNT

Penny Mordaunt: 49 yaşında, Eski Savunma Bakanı.



-2010’da parlamentoya girdi.



-Eski ABD Başkanı George W Bush’un başkanlık kampanyasında görev aldı.



-Sıkı bir Brexit taraftarı.



-2016'da Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin çok muhtemel olduğunu, Birleşik Krallık’ın bunu engelleyemeyeceğini ve ciddi bir göç akını olacağını iddia etmişti.



-2019’da Birleşik Krallık’ın ilk kadın Savunma Bakanı olarak görev yaptı, Johnson göreve geldiğinde işine son verildi.



- Parlamento işlerinden sorumlu bakanlık görevini yürütüyor. BEN WALLACE

Ben Wallace: 52 yaşında, Boris Johnson döneminde Penny Mordaunt'un yerine Savunma Bakanlığına getirildi.



-Eski bir subay ve Johnson'ın yakın müttefiki.

Truss'ın başbakanlığa geldiği seçimde parti içinde beklediği desteği bulamadı.



-Truss kabinesinde Savunma Bakanlığı görevinde kaldı.



-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve Afganistan'dan tahliyelerdeki başarısı nedeniyle Muhafazakar basının gözdesi. JEREMY HUNT

Jeremy Hunt: 55 yaşında.



-Kwasi Kwarteng'İn yerine Liz Truss tarafından Hazine Bakanlığına getirildi.



-Eski sağlık ve dışişleri Bakanı, 2019'daki liderlik yarışında Boris Johnson'a yenilmişti.



-Brexit karşıtlığıyla tanınıyor ancak daha ölçülü bir tarzı var.



-Merkez sağ geleneksel Muhafazakarlara hitap ediyor.



-31 Ekim'e kadar yeni bütçeyi hazırlama çalışmalarına odaklanmış durumda. BORIS JOHNSON

Listedeki sürpriz isim Boris Johnson: 58 yaşında.



-Theresa May'in istifasının ardından Başbakanlık görevine geldi.



-Ateşli bir Brexit taraftarı.



-Gafları ve tartışmalı sözleriyle hafızalara kazındı.

Ali Kemal'in torununun çocuğu olarak tanınıyor.



-Karantina döneminde Başbakanlıkta düzenlenen partiler sebebiyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Koltuğunu korumayı başardı.



-Muhafazakar partideki taciz skandalının ardından harekete geçmemekle suçlandı.



-Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası Temmuz'da Muhafazakar Parti'nin liderliğini bıraktı. İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek? İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belirlenecek. Bunun için bir kez daha Muhafazakar Parti içinde seçime gidilecek. Truss'ın bir önceki seçimdeki rakipleri Rishi Sunak ve Penny Mordaunt bir kez daha yarışın favorileri arasında gösteriliyor. Ancak listede sürpriz bir isim de var. İşte İngiltere'deki başbakanlık yarışındaki adaylar...

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