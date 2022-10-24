İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.
Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.
Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.
REKLAM
Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.
İngiltere Başbakanı Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı
Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.
Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.
Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.
Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.
REKLAM
Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.
İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.
İngiliz basını, Başbakanlık yarışından çekilen Boris Johnson’un kararını açıklamasının ardından Sunak’ın koltuğa oldukça yakın olduğunu yazmıştı. Parlamentoda Johnson’ı destekleyenlerin büyük kısmının eski Maliye Bakanı lehine oy kullandığı belirtildi. Diğer aday Penny Mordaunt ‘un yarıştan çekildiğini duyurması ile Sunak resmen Başbakan oldu.
RİSHİ SUNAK KİMDİR?
Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.
REKLAM
2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.
RİSHİ SUNAK ASLEN NERELİ?
Rishi Sunak, Hint kökenlidir.
Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
Rishi Sunak Hindudur. 2009 yılında Akshata Murty ile evlenmiştir.
REKLAM
Rishi Sunak İngiltere başbakanı oldu! Yeni İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kimdir, nereli, kaç yaşında?