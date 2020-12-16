Irak’ta Türkmen siyasetçi Nimet Köprülü devlet bakanlığına seçildi

Irak Meclisinde gerçekleştirilen oylamada, Türkmen siyasetçi Hiyam Nimet Mahmut Köprülü, Devlet Bakanlığına seçildi. Köprülü, oylamanın ardından yemin ederek görevine başladı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Bugün resmi olarak Türkmen bakanımız Hiyam Köprülü Irak Meclisi’nde güvenoyunu aldı. Türkmeneli’ye hizmet için, bakanlar kurulunda artık Türkmenler de var. Bu zafer, Telafer’den Mendeli’ye kadar bütün Türkmeneli’nin zaferidir. Milletimize kutlu olsun” dedi.

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Türkmenlerin hakkının sadece bakanlık olmadığını ifade eden Salihi, “İşimiz bitmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine talibiz. Türkmenlerin hakkı, sadece bakanlık değildir. Irak’ın üçüncü ana unsuru olan Türkmenler, Irak’ta en iyi şekilde temsil edilmelidir. Durmayacağız, pes etmeyeceğiz. Türkmeneli için sürekli çabalayacağız” şeklinde konuştu.

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