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Dünya Irak Başbakanı Kazımi Cumhurbaşkanı Erdoğanın daveti üzerine Türkiyeye geliyor
ASYA

Irak Başbakanı Kazımi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmelerde, terörle mücadeleden iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine kadar birçok konu ele alınacak.

Haber Merkezi DHA
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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