Dünya Iraktaki gösteriler Erken seçimi gündeme getirdi
ORTADOĞU

Irak'taki gösteriler: Erken seçimi gündeme getirdi

Irak'taki gösteriler: Erken seçimi gündeme getirdi

Birleşik Arap Cephesi Başkanı Asi, Kerkük'teki basın toplantısında, ülke genelinde istikrarın sağlanması için mevcut hükümetin değişmesinin zorunluluğunu vurgulayarak, erken seçim çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Irak federal polisinin üyeleri, Bağdat'ta bir sokakta askeri araçlarla görülüyor.
Irak federal polisinin üyeleri, Bağdat'ta bir sokakta askeri araçlarla görülüyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki önde gelen oluşumlardan Birleşik Arap Cephesi Başkanı Vasfi el-Asi, ülkedeki mevcut sorunların çözüme kavuşması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

  • Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve ülkenin diğer kentlerinde düzenlenen gösterileri desteklediklerini belirten Asi, "Irak'taki siyasi partilerin yolsuzluk ve haksızlıklarının durdurulmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
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Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
Irak'ta işsizliği, yolsuzluğu ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için başlayan gösteriler devam ederken, İran destekli milisler, giydikleri siyah maskelerle yakaladığı göstericileri öldüresiye dövüyor.

Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki önde gelen oluşumlardan Birleşik Arap Cephesi Başkanı Vasfi el-Asi.

Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Irak'ta 16 yıldır değişen hiçbir şey yok
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Irak'ta 16 yıldır değişen hiçbir şey yok
Irak'ta dün güvenlik güçlerinin protestocuları korkutmak için gökyüzüne açtığı ateş, 2003'teki Amerikan işgalini hatırlattı

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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