Irak'ta 104 kişinin öldüğü gösteriler: Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad, ülkede devam eden gösterilere ilişkin, "Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız." dedi.

Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Feyyad, "Devleti yıkma girişiminde bulunanlara karşı savaşacağız. Uğruna kan dökerek ve kurbanlar vererek inşa ettiğimiz anayasayı savunacağız" diye konuştu.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetine bağlı Nasiriyye kentinde bugün yeniden başlayan gösterilere güvenlik güçleri müdahale ediyor.



Irak Silahlı Kuvvetlerinin her türlü siyasi anlaşmazlıktan uzak olduğunu, siyasetle bir ilgisi bulunmadığını ve yalnızca anayasa ve devleti korumaya çalıştığını ifade eden Feyyad, şunları kaydetti:

"Yapılacak soruşturmalar neticesinde gösterilerdeki öldürme ve şiddet olaylarının arkasında kimlerin bulunduğu ortaya çıkarılacak. Hiç kimsenin halkımızın güvenliğini kastetmesine izin vermeyeceğiz."

'Provoke edenlerin kim olduğunu biliyoruz'

Feyyad son olarak ülkedeki gösterileri provoke edenlerin arkasında kimlerin bulunduğunu ve Irak'ı hedef alan bir planın söz konusu olduğunu bildiklerini ifade etti. Iraklı yetkili bu konuda herhangi bir ülke ismi zikretmekten ise kaçındı.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.nn

Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gösterilerde aşırı güç kullanan komutanlar soruşturulacak

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerde aşırı güç kullanan askeri yetkililer hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana

Bunun üzerine Savunma Bakanlığı, "Sadr bölgesinden ordu güçlerinin çekilmeye başladığını ve yerine polislerin yerleştirileceğini" açıklamıştı.

Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede dün öğle saatlerinde de hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanmıştı.

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Sokağa çıkma yasağını delen göstericiler, protestolarını sürdürüyor.

İran lideri Hamaney: "düşmanların" İran ile Irak arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacak

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat olmak üzere, bazı şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, "Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak." ifadelerini kullandı.

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