Dünya İrandan yalanlama Boeingi davet ettik ama dönüş olmadı
ORTADOĞU

İran Boeing şirketini uçak kazasını araştırma komisyonuna davet etti

İran'dan yalanlama: Boeing'i davet ettik ama dönüş olmadı

Ukrayna’ya ait Boeing 737 yolcu uçağının füze ile düşürüldüğüne ilişkin iddiaları rapor ile yalanladıklarını belirten İran Sivil Havacılık Kurumu Araştırma Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer, ABD’nin Boeing üreticisi ülke olarak araştırma komisyonuna katılmak istediği ancak İran’ın bunu kabul etmediğinin doğru olmadığını, Boeing temsilcisini davet ettiklerini ancak katılacaklarına ilişkin bir bilgi verilmediğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Araştırma Komisyonu Başkanı Hasan Rızaifer Ukrayna’ya ait Boeing 737 yolcu uçağının füze ile düşürüldüğüne ilişkin söylentilere yanıt olarak, "Dün gece yayınladığımız ilk raporda uçağın füze ile vurulduğu iddialarını tamamen yalanladık”dedi.

Rızaifer konuşmasının devamında," Şuana kadar uçağın füze ile vurulduğuna dair bir kanıt yok. Teknik raporlarımız, uçağın herhangi bir füze etkisinden dolayı düştüğünü göstermemektedir” ifadelerini kullandı.

DAVET ETTİK ANCAK DÖNÜŞ OLMADI

Ukrayna’dan da yetkili isimlerin kendileri ile işbirliği yapmakta olduğunu söyleyen Hasan Rızaifer,” ABD’nin Boeing üreticisi ülke olarak araştırma komisyonuna katılmak istediği ancak İran’ın bunu kabul etmediği doğru değil. Biz Amerika’da bulunan üretici şirket temsilcisini davet ettik ancak katılacaklarına ilişkin bize bir bilgi vermediler. Bize bir temsilci tanıttılar ancak katılıp katılmayacaklarına ilişkin henüz bir bilgi vermediler” dedi.

  • Tahran - Kiev seferi yapan Ukrayna havayollarına ait Boeing 737 yolcu uçağı kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Tahran’ın 30 km batısındaki Şehriyar bölgesine düşmüş, 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü
İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

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