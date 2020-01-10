Dünya İran Hükümet Sözcüsü Rebi ABD yalan üretiyor
ORTADOĞU

İran Hükümet Sözcüsü Rebi: ABD yalan üretiyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın füzeyle vurulmasının ABD'ye ait bir algı operasyonu olduğunu iddia etti. Rebii, kazaya ilişkin bir inceleme komisyonu kurulduğunu ve olayın şeffaf şekilde incelendiğini belirtti. Bu incelemeye kazaya taraf olan tüm ülke ve kurumların dahil olacağını belirten Rebii, ABD'yi yalan üretmekle suçladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi ise ellerinde belge olan tüm ülkelerden bu delilleri inceleme komisyonuna iletmelerini talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Rebii
Ali Rebii

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğu yönündeki iddiaların ABD'nin algı operasyonu olduğunu savundu.

Olay şeffaf bir şekilde inceleniyor

Ali Rebii

Rebii, yaptığı yazılı açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini ifade etti.

Taraflar incelemeye davet edildi

Kaza sonrası 176 kişi hayatını kaybetti.

İlgili ülkelerin uzmanlarının katılımıyla kazanın tüm yönleriyle incelendiğini aktaran Rebii, uçağın sahibi Ukrayna, üretici firma Boeing, motor üreticisi Fransa ve kazada vatandaşları ölen ülkelerin de tahkikata dahil olabileceğini kaydetti.

İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:19
İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı.


Kimse sorumluluğu üstüne almayacak

Hasan Ruhani

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla teknik incelemelerin düzenli ve süratli bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığında ilan edileceğini ifade eden Rebii, ABD'den gelen açıklamayla ilgili olarak ise "ABD, tamamen alışık olduğumuz algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı. Bu iddianın gelecekte gerçekten uzak ve yalan olduğu ortaya çıkacağı için, kimse sorumluluğu üstüne almayacak." görüşlerini paylaştı.

Algı operasyonu yaralara tuz basmaktadır

Kazanın meydana geldiği alan

ABD'yi yalan üretmek ve algı operasyonu yapmakla suçlayan Rebii, "ABD hükümetinin ve bilerek ya da bilmeyerek onunla birlikte hareket edenlerin yürüttüğü algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır. ABD, bu algı operasyonunda hedefine ulaşmak için olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini de kurban seçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da yolcu uçağı düştü
OYNAT 00:00
İran'da yolcu uçağı düştü
İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, uçakta bulunan 180 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.


Musevi: Tüm belgeler inceleme komisyona ulaştırılsın

Abbas Musevi
  • İran Dışişleri Bakanı Abbas Musevi de iddialara tepki göstererek, ilgili ülkelerin çalışmalara katılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bu konuda elinde belge bulunan tüm devletlerden ellerindeki bilgileri inceleme komisyonuna ulaştırmalarını istedi.

Ne olmuştu?

Kaza sonrası 176 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

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Uçağın vurulma anı

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