İran Cumhurbaşkanı Ruhani ülkesinin zor günlerini böyle dile getirdi: Düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Buşehr eyaletindeki 3 petrokimya tesisinin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılarak ülkedeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni tip koronavirüsün yanında yaptırımlara maruz kalıyoruz. Yaptırımların yanında çarpıtmalara maruz kalıyoruz. Çarpıtmaların yanında da tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz"

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"Düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır"

Ülke olarak çok zor günlerden geçtiklerini belirten Ruhani:

"İtiraf etmeliyim ki düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır. Yeni tip koronavirüsün yanında yaptırımlara maruz kalıyoruz. Yaptırımların yanında çarpıtmalara maruz kalıyoruz. Çarpıtmaların yanında da tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunların yanında, yabancı basında halkın cesaretini kırmayı isteyen düşmanlarımız var."

İhtiyaç duyulan ürünlerin iç piyasadaki üretimini arttırarak son aylarda yaşanan döviz kurlarındaki artış ve döviz temini sorunlarını aşacaklarına inanan Ruhani ham petrol yerine işlenmiş petrolü ihraç etmeyi planladıklarını söyledi. Ruhani konuya ilişkin "Petrol ve gazı ham olarak ihraç etmek yerine onları petrokimya ürünlerine çevirerek satmayı planlıyoruz" dedi.

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