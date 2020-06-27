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İran’da her 33 saniyede bir kişi korona virüse yakalanıyor

İran'dan koronavirüse ilişkin çarpıcı rakam: Her 33 saniyede bir kişi!

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçtiği, vaka sayısının ise 215 bini geçtiği İran'dan çarpıcı bir istatistik geldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, her 33 saniyede bir İranlının korona virüse yakalandığını ve her 13 dakikada bir İranlının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Herirçi, herhangi bir belirti göstermeyen bir koronavirüs taşıyıcısının ise 406 kişiye virüs bulaştırabildiğini kaydetti.

Haber Merkezi İHA
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. Maske ve sosyal mesafe önlemlerinin korona virüs ile mücadelede önemine işaret eden Herirçi, “Sosyal mesafe önlemleri yüzde 82, maske kullanımını yüzde 85 ve gözleri de koruyan siperlikler yüzde 78 oranınında korona virüsün bulaşımını azaltıyor” dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi

''MASKE KULLANIYORUM'' ETİKETİ

Normalleşme süreciyle birlikte korona virüs vakalarının arttığına değinen Herirçi, sosyal medyada “ben maske kullanıyorum” etiketi ile kampanya başlattıklarını söyleyerek, “Herkesten bu kampanyaya katılmalarını istiyoruz. Özellikle 50 yaşın altındakiler koronavirüs belirtileri göstermeseler dahi, birer taşıyıcı olarak yaşlılara bulaştırabiliyorlar. Herhangi bir belirti göstermeyen korona virüs taşıyıcısı 406 kişiye virüsü bulaştırabiliyor” dedi.

Ülkede son 24 saatte ise 2 bin 595 yeni vaka tespit edildi.

13 DAKİKADA BİR ÖLÜM

İran’da normalleşmeyle birlikte artan korona virüs nedeniyle her 33 saniyede bir İranlının Covid-19’a yakalandığını belirten Herirçi, “Her 33 saniyede bir İranlı Covid-19’a yakalanırken, virüs nedeniyle her 13 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor” dedi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

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