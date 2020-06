İran’da her 33 saniyede bir kişi korona virüse yakalanıyor İran'dan koronavirüse ilişkin çarpıcı rakam: Her 33 saniyede bir kişi! Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçtiği, vaka sayısının ise 215 bini geçtiği İran'dan çarpıcı bir istatistik geldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, her 33 saniyede bir İranlının korona virüse yakalandığını ve her 13 dakikada bir İranlının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Herirçi, herhangi bir belirti göstermeyen bir koronavirüs taşıyıcısının ise 406 kişiye virüs bulaştırabildiğini kaydetti.

Haber Merkezi 27 Haziran 2020, 12:55 İHA