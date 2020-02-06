Dünya İran destekli teröristler Deyrizorda camileri hüseyniyeye çevirdi ezanın okuma şeklini değiştirdi
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İran destekli teröristler Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çevirdi ezanın okuma şeklini değiştirdi

İran destekli teröristler Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çevirdi ezanın okuma şeklini değiştirdi

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde hakim İran destekli yabancı terörist gruplar, ezanın okunma şeklini ve içeriğini de değiştirdi.

Haber Merkezi AA
İran destekli yabancı terörist gruplar, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.
İran destekli yabancı terörist gruplar, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor’da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor.

Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii inancına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü.

İran destekli teröristler Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çevirdi.

Şimdi camileri de hüseyniyeye çeviren İran destekli teröristler, Sünnilere kendi kültürünü dayatıyor.

Teröristler, Deyrizor ilinin Mayadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerinde önde ezanın okunma şeklini

ve içeriğini değiştirdi, ardından, Mescit el-Medrese, Mescit Kebir, Mescit Rahman, Mescit Cemiyyat ve eski Pazar camisini hüseyniyeleştirdi.

Kendi kültürlerini dayatıyorlar.

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Deyrizor İran destekli gruplar ile YPG/PKK işgalinde

Esed rejimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi.

Mescit Cemiyyat ve eski Pazar camisini hüseyniyeleştirildi.
  • Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Sünnilerin yaşadığı Deyrizor’daki camiler.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor ve kültürel faaliyetler düzenliyor.

Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriliyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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