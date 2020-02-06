İran destekli teröristler Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çevirdi ezanın okuma şeklini değiştirdi

Sudan'da darbenin yolu İsrail'e çıktı

Filistin davasının en yalnızlaştığı dönemde Sudan, İsrail ile masaya oturdu. Ömer El-Beşir yönetimini deviren darbeci orgeneral Abdulfettah El-Burhan Uganda'da Netanyahu ile buluştu. Sudan'da sivil yönetimden habersiz gerçekleşen görüşmeyi BAE'nin organize ettiği ortaya çıktı. ABD yönetimi görüşme için Sudan'ın darbecisini tebrik etti.

