İran’a saldırmak isterken Afrin başladı

YPG/PKK’nın Suriye’deki kamplarında 3 yıl kaldıktan sonra Diyarbakır’da yaşayan yakınlarına telefonla terör örgütünden kurtulmak istediğini belirten, ailesi ve emniyet güçlerinin ikna çabasıyla örgütten kaçan M.Ş.Ç. (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunan M.Ş.Ç, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında terör örgütünün kendisini bölgede görevlendirdiğini itiraf etti. Harekât öncesi kendilerine “Saldırı olabilir”, “Mevzilerimiz var, hazırlıklarımız var, hazırlıklı olun” gibi talimatlar geldiğini belirten M.Ş.Ç, “Üst yönetimden Şahin Cilo isimli örgüt mensubu bize ‘Ya Afrin operasyonu başlayacak ya da İran’a karşı biz operasyona başlayacağız. Afrin operasyonu başlamasaydı YPG olarak ABD’lilerin desteğiyle İran’a saldıracaktık’ dedi” beyanında bulundu.

PKK KIYAFETİ YASAK

M.Ş.Ç, Zeytin Dalı başlayana kadar örgütte ‘takım komutanı’, ‘savaşçı’ ve ‘tim komutanı’ olarak faaliyette bulunduğunu bildirerek, harekât başlamadan bir gün önce Tabka bölgesinden 40 kişiyle destek amaçlı Afrin’e geldiklerini anlattı. Harekât sırasında ayağından yaralanınca Halep üzerinden başka bir bölgeye geçtiğini kaydeden M.Ş.Ç, Afrin’de geri çekildikten sonra Suriye rejimi birliklerince kendilerine ‘rejim kıyafeti’ dağıtıldığını, halen bazı bölgelerde YPG/PKK kıyafetinin yasak olduğunu itiraf etti. Terörist M.Ş.Ç, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin de bilgi verdiği ifadesinde şunları kaydetti:

SİVİLLERİN ÖLMESİ İÇİN...

“Harekâta katılan Türk askerlerine veya Türkiye sınır illerine saldırıları hareketli ağır silah taburları yapıyor. Saldırılar genellikle Afrin, Resulayn, Tel Abyad, Münbiç gibi şehir merkezlerinden gerçekleştiriliyor ki karşılık verilmesi durumunda ‘Siviller öldürülüyor’ diyerek baskı oluşturulsun. Bu nedenle Türkiye’den bizim tarafımıza atış yapılamıyordu. Örneğin, Türkiye sınır illerinden Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi yerlere Suriye tarafından atılan havanlı, roketli, keskin nişancı tüfekli saldırılar hareketli taburlar tarafından yapılır.”

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AMANOSLAR ÇOK ÖNEMLİ

“Terör örgütüne girdiğim günden bu yana örgüt, Amanos yapılanmasına ayrı bir önem atfetmektedir. Örgüt, ‘Akdeniz açılımı’ olarak tabir edilen bölgede turizm ve sanayi bölgelerini hedef almayı planlamaktadır. Buralarda örgüt polis, asker ve kamu görevlileri dışında turizm ve sanayi bölgelerini hedef olarak göstermektedir. Amanos kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının neredeyse tamamı ‘özel kuvvet’ mensubudur. Diğer bir deyişle örgüte her katılım sağlayan Amanos kırsalında görevlendirilmez.”