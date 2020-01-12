Dünya İran Dışişleri Bakanı Zariften "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağı için kırık kalpli özür
ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağı için 'kırık kalpli' özür

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü öne sürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için bir özür mesajı yayınladı. Zarif’in Twitter’da paylaştığı sonunda ‘kırık kalp’ emojisinin yer aldığı tweeti büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası
DÜNYA
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası
MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor
Faizler düşüyorbüyüme güçleniyor

Faizler düşüyor
büyüme güçleniyor

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklamalar.
Amanoslarda Kapan-2 başlatıldı

Amanoslar'da 'Kapan-2' başlatıldı

Operasyona 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor.
Terör örgütüne gönderecekti

Terör örgütüne gönderecekti

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.
Emeklilik <br>Paris'i yaktı

Emeklilik
Paris'i yaktı

Grev ve gösterilere neden olan reformda geri adım atıldı.
Kilosu 120 liraya satılıyor

Kilosu 120 liraya satılıyor

Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi olarak biliniyor.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
PKK'ya yardımı<br>inkar etmedi

PKK'ya yardımı
inkar etmedi

​Manastırda 2 gün kalan PKK'lılardan haberi olmadığını iddia etti.
Otellerde<br> yeni dönem

Otellerde
yeni dönem

Konaklayan misafirin kimlik fotokopisi alınmayacak.
Libya'da<br>silahlar sustu

Libya'da
silahlar sustu

Gece yarısı itibarıyla UMH ile Hafter arasında ateşkes sağlandı.
3 bölgeye uyarı

3 bölgeye uyarı

Yağışıyla birlikte buzlanma bekleniyor.
De Ligt'i bitirdi

De Ligt'i bitirdi

​Merih Demiral Hollanda basınında manşet oldu.
Sarıyer'de <br>trafik terörü

Sarıyer'de
trafik terörü

Alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu.
Cesaretinizden ilham alıyoruz

Cesaretinizden ilham alıyoruz

​Donald Trump İranlı göstericilere Twitter'dan Farsça seslendi.
Büyükelçi'ye<br>İran'da gözaltı

Büyükelçi'ye
İran'da gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran uluslararası hukuku çiğnedi.
İran kendini vurdu

İran kendini vurdu

​Ülkenin askeri yeteneği tartışılır hale geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.