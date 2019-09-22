Dünya İran İngiltereye ait petrol tankerinin bırakılacağını duyurdu
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İran İngiltere'ye ait petrol tankerinin bırakılacağını duyurdu

İran İngiltere'ye ait petrol tankerinin bırakılacağını duyurdu

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 'Stena Impero' adlı İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran, İngiltere’ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor. (arşiv)
İran, İngiltere’ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor. (arşiv)

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını bildirdi.

  • Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağını söyledi.

65 gündür bekletiliyordu

Tankerle ilgili serbest bırakılma kararının verilmesinin ardından yaklaşık 65 gündür İran kıyılarında bekletilen Stena Impero'nun uluslararası sulara açılacağını ifade etti.

Petrol tankerinin, İran sularını terk etmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Afifipur, tankerin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yargı kararının da yakında ilan edileceğini kaydetti.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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