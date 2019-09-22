Dünya Bombalayalım ama sessiz kalın
ORTADOĞU

Bombalayalım ama sessiz kalın

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD’nin kendilerine bir mesaj göndererek; “Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın.” dediğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 11 İHA'nın parçalarını Tahran'daki bir müzede sergiye açtı.
İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 11 İHA'nın parçalarını Tahran'daki bir müzede sergiye açtı.

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin kendilerine “Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın.” mesajı gönderdiğini ileri sürdü. Musevi, Tahran yönetiminin buna “Eğer bir vurursanız 10 yersiniz.” şeklinde cevap verdiğini söyledi. Musevi, savaşın başlangıcının ABD'nin elinde olmasının mümkün olduğunu fakat bitişin İran'a bağlı olacağını savunarak, “Çatışma başlarsa inisiyatif bizim elimizde olacaktır ve belirlediğimiz zamana kadar çatışmalar devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Musevi

TAHRAN'DA İHA SERGİSİ

Öte yandan İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 10 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile geçen aylarda düşürdüğü Global Hawk'ın parçalarını müzede sergiledi. Başkent Tahran'da "Kutsal Savunma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İran-Irak Savaşı anısına yapılan Kutsal Savunma Müzesi'nde, "Akbabalar Avı, Birinci İşgalci Ganimet İHA'lar Fuarı" adıyla düzenlenen fuarda, 20 Haziran'da düşürülen "RQ-4A Global Hawk" dahil İngiltere, İsrail ve ABD'ye ait 10 İHA sergilendi. Fuarda ayrıca ABD'ye ait Global Hawk'ı vuran İran yapımı Hordad-3 Hava Savunma Sistemi'nin bataryasıyla füzesi de bulunuyor.

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