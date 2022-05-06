Dünya İsveç ve İran arasında tutuklu vatandaş krizi
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İsveç ve İran arasında tutuklu vatandaş krizi

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İran'da 30 yaşlarında İsveç vatandaşı bir turistin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İran ve İsveç arasında tutuklu krizi ne durumda?
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Tahran Büyükelçiliğinin konuya ilişkin Tahran yönetimiyle temasta olduğu belirtildi.

Aftonbladet gazetesine açıklama yapan bir yetkili ise İsveç ile İran arasında son günlerde bozulan ilişkilerden dolayı bu olayın meydana geldiğini savundu.

İsrail adına casusluk suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsveçli mevkidaşı Ann Linde, dün, İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla idam edileceği açıklanan İran-İsveç çifte vatandaşı Ahmed Rıza Celali ile İsveç'te müebbet hapis talebiyle yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri'nin durumunu görüşmüştü.

İsveç'e 2019'da seyahat eden İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri, İran'da 1988 yılındaki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülerek tutuklanmıştı. Yargılanması devam eden Nuri'nin cezasının yıl sonunda belli olacağı bildirilmişti.

İsveç'te yaşayan İranlı akademisyen Ahmed Rıza Celali de 2016'da İran'a yaptığı bir gezide tutuklanmıştı. İran'da casusluk suçlamalarıyla 2017'de idam cezasına çarptırılan İsveçli-İranlı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin bu ay içinde infaz edileceği açıklanmıştı.

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