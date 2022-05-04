İran medyası duyurdu: Casuslukla suçlanan İsveçli akademisyen idam edilecek

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan idama mahkum edilmiş ve karar İran Yüksek Mahkemesi tarafından 2017'de onaylanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

Celali hakkında 2017'den bu yana ertelenen idam kararının "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

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İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

FOTOĞRAF 12 Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, \"Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir.\" ifadeleri kullanıldı. Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, \"Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.\" değerlendirmesinde bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Belarus silahlı kuvvetleri bugün ani tatbikata başlayarak, savaşa hazır olma görevlerini icra etmeye başladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Z harfi zaman içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en büyük sembolü haline geldi.<br><br> Rus tanklarının, askeri araçların, sporcuların hatta Putin yanlısı sıradan Rus vatandaşların üzerinde bile rastlanmaya başladı… Oyuncak firmaları üzerinde bu sembolüm olduğu oyuncak tankları satışa çıkardı. Kiev ve çevresini ele geçirmekten vazgeçen Putin, birliklerini Donbass yönüne çevirmişti. Bu bölgeye yakın ve stratejik konumundan dolayı çok önemli olan Harkov kentinde rastlanan manzaralar ise görenleri adeta şoke etti.<br><br> Ukrayna ordusu Rus askerlerini Harkov yakınlarındaki bir kasabadan temizlerken arkalarında bıraktıkları görüntülere bakmak çoğu insan için çok zor. Şehre yakın bir kasabayı ele geçiren birlikler öldürdükleri Rus askerlerinin cesetlerini Z harfi gibi görünecek şekilde dizdiler.<br><br> AP tarafından fotoğraflanan bu an görenlerin kanını dondurdu ve ‘Ukraynalı askerler Rus askerlerine misilleme yaptı’ şeklinde yorumlandı.<br><br> DONBASS YOLUNU KESTİLER!<br><br>Harkov’a 50 kilometre uzaklıktaki Staryi Saltiv kasabasını Ruslardan alıp yeniden ele geçirmeyi başaran Ukrayna birlikleri aynı zamanda Rusya ordusunun Donbass’a uzanan tedarik yolunu da kesmiş oldu.<br><br>İlerleyen Ukrayna birliklerinin ardından Harkov'dan çıkan gazeteciler, yakındaki kırsal bölgeyi \"açık hava mezarlığı\" olarak tanımladılar; sokaklar ve tarlalar sahipsiz yatan cesetlerle doluydu. Bunların arasında en korkunç manzaralardan biri, 'Z' harfi şeklinde yerleştirilmiş Rus askerlerin cesetleriydi. Sivillerin cesetleri ise apartmanların içinde ve yakınlardaki yanmış araçlarda bulundu. HEPSİ SAVAŞ SUÇU...<br><br>Tüm bu görüntüler aslında işlenen savaş suçlarının da kanıtı…<br><br>Öte yandan bölgede çekilen görüntüler, Ukrayna topçularının Donbass'ın kontrolü için ağır çatışmalar devam ederken, İzyum'un batısında, daha güneyde bir Rus zırhlı araç konvoyunu imha ettiğini gösterdi. Amerikan istihbaratı, Rusya'nın dün Ukrayna içindeki hedeflere karşı 30 füze fırlattığını, topçuların ise birliklerin saldırması için onları yumuşatmak amacıyla savunma pozisyonlarını vurmaya devam ettiğini söyledi. Pentagon, ağır bombardımana rağmen, Rusya'nın kazanımlarının az olduğunu açıkladı. Kan donduran intikam: Cesetleri 'Z' şeklinde dizdiler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sürüyor. Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın adeta sembolü haline gelen 'Z' harfi, bu kez Ukraynalılar tarafından kullanıldı. Rus askerlerinden intikam almak isteyen Ukraynalı askerler düşman askerlerinin cesetleriyle Rusya'ya korkutucu bir mesaj yolladı.

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