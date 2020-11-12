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Dünya İran yapımı dizide Anadolu Ajansı çalışanı DEAŞ lideriyle bağlantılı olarak gösterildi
ASYA

İran yapımı dizide Anadolu Ajansı çalışanı DEAŞ lideriyle bağlantılı olarak gösterildi

İran'da yayınlanan casusluk dizisi ‘Güvenli Ev’de, Anadolu Ajansı çalışanı bir gazeteci, terör örgütü DEAŞ liderinin emanname (can ve mal güvencesi sağlayan taahhüt) verdiği kişi olarak yansıtıldı.

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Güvenli Ev dizisinin afişi.
Güvenli Ev dizisinin afişi.

İran’da IRIB TV1'de yayımlanan ‘Güvenli Ev' dizisinde DEAŞ’ın İran'a yönelik saldırı planları ve ülkelerin terör örgütüne verdiği destekler işleniyor.

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Independent Türkçe’den Adem Yılmaz’ın haberine göre, dizinin dokuzuncu bölümünde, İran'ın başkenti Tahran'da DEAŞ saldırısı olacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, Anadolu Ajansı çalışanı bir gazeteciyi de şüpheli olarak belirliyor.

Dizide geçen diyalogda, Anadolu Ajansı çalışanının bir dönem DEAŞ kontrolündeki bölgede kaldığı, burada röportajlar ve bilgi akışı yapabilmek için de DEAŞ liderinden emanname (Can ve mal güvencesi sağlayan taahhüt) aldığı ifade ediliyor.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, yayımladığı bir haberde ‘Güvenli Ev’ dizisi için “İran İstihbarat Bakanlığı'nın DEAŞ ile olan yüzleşmesinin gerçek hikâyesi” ifadesini kullanmıştı.

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