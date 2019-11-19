Dünya İran Suriyede gizli askeri üs kuruyor
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İran Suriye'de yeni askeri üs kuruyor

İran Suriye'de gizli askeri üs kuruyor

İran'ın Suriye-Irak sınırında kurduğu yeni üste binlerce askeri konuşlandırmayı planladığı ortaya çıktı. Ele geçirilen uydu görüntülerinde ABD'nin üslerine 200 mil mesafede yer alan üste inşa çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İran’ın ‘İmam Ali’ ismi verilen gizli projesinin Tahran’daki üst düzey liderler tarafından onaylandığı ve Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü tarafından tamamlandığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekilen uydu görüntülerinde üste inşa çalışmalarının sürdüğü görülüyor.
Çekilen uydu görüntülerinde üste inşa çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

İran Suriye’de kurduğu yeni askeri üste binlerce İran askeri konuşlandırmayı planlıyor.

İran'ın, Irak ve Suriye sınırında İmam Ali askeri üssünde inşa çalışmalarına devam ettiği ortaya çıktı.

Fox News'un haberine göre Uluslararası İmagesat kuruluşu tarafından ele geçirilen uydu görüntülerinde eylül ayında hava saldırıları ile tahrip edilen üste İran'ın yeniden yapılanma inşaatlarına başladığı görüldü.

İnşası süren üssün 8 ayrı bölgesinde ekipman ve kamyonların gizlendiği, kompleksin çevresinde takviyeli duvarlar boyunca kontrol noktalarının bulunduğu kaydedildi.

Uydu fotoğrafları aynı zamanda üssün kuzeybatısında daha az korumalı 10 depo ile yeni binalar ve füze depolama yapıları olduğunu da gösterdi.

Söz konusu kaynaklar, İran’ın ‘İmam Ali’ ismi verilen gizli projesinin Tahran’daki üst düzey liderler tarafından onaylandığını ve Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü tarafından tamamlandığını aktardı.

Güvenlik uzmanlarına göre İran kuvvetleri Suriye'de ilk kez sıfırdan bu büyüklükte bir üs inşa etti.

Yeni İran üssüne 200 milden daha az bir uzaklıkta ABD askerleri bulunuyor.

İsrail, son aylarda Suriye'deki İran askeri tesislerini hedef alarak, silah depolamak ve birlik inşa etmek için kullanılan binaları imha etti.

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