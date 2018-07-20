Dünya İranda çatışma 2 güvenlik görevlisi öldü
ASYA

İran'da çatışma: 2 güvenlik görevlisi öldü

İran'ın Pakistan sınırında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Son haftalarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı gözleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi öldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, dün, eyaletin merkezi Zahidan kentine bağlı Korin ilçesinde güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalar yoğunlaştı

Son haftalarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı gözleniyor. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. 3 Temmuz'da Seravan kırsalında yaşanan çatışmada sınır karakolunda görevli bir üsteğmen hayatını kaybetmişti. İki gün önce aynı bölgede yaşanan çatışmada da bir sınır muhafızı ölmüştü.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

İran Trump'ı 8 kez reddetti
DÜNYA
İran Trump'ı 8 kez reddetti

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.