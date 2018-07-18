İran Trump'ı 8 kez reddetti

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek için 8 kez talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini açıkladı.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi basına konuşan Vaizi, Ruhani'nin ekonomi kurmayları başta olmak üzere kabinede değişiklik yapmaya hazırlandığını söyledi.

Kabinede kaç bakanın değişeceğinin henüz belli olmadığını aktaran Vaizi, "Cumhurbaşkanı, kabinede değişikliğe gitmek için çeşitli isimler üzerinde çalışıyor" dedi. Vaizi şöyle konuştu:

Bir kaç bakan değişecek. Bu değişiklikler hakkında Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Bu değişikliklerden biri de hükümetin ekonomi ekibi olacak.

"Trump Ruhani'ye görüşme talebinde bulundu"

ABD'nin İran'a karşı izlediği politikaya da değinen Vaizi, ülkesinin Washington yönetimiyle müzakere etme niyetinin olmadığını belirtti.

Müzakere talebinin daha önceleri ABD'den geldiğini dile getiren Vaizi, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için New York'a gittiği zaman Trump, Ruhani'ye 8 kez görüşme talebinde bulundu fakat Ruhani bu talepleri kabul etmedi" şeklinde konuştu.

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