İran'da gösteriler beşinci gününde: Biri polis 18 kişi hayatını kaybetti

İran’da beş gündür süren hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde, 28 Aralık’ta yüksek enflasyonu protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Sokağa dökülen binlerce kişi, yoksulluk ve işsizliği protesto ediyor. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, dün gece protestolarda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 12’ye yükseltildiği bildirildi.

Göstericiler polise ateş açtı

İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3'ü yaralandı. Ayrıca protestoculardan 5 kişi de hayatını kaybetti.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi. 5 protestocunun da hayatını kaybettiği bildirildi

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Protestolara katılan bazı silahlı göstericilerin, polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi. Protestolarda, 5 güç içinde en az 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün akşam ülkedeki gerginliği azaltmak için bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, İran vatandaşlarının hükümete karşı hoşnutsuzluklarını dile getirme hakkına sahip olduğunu ifade ederek, halkı sakin olmaya çağırdı.

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