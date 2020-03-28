Dünya İranda koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517ye yükseldi
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüsten 139 kişi daha hayatını kaybetti - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

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Şu ana kadar 11 bin 679 kişi iyileşti

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

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İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, görevliler tarafından İran'ın Kum kentinden çıkanların ateşleri ölçüldü.


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