Dünya İranda koronavirüsü yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüsü yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi - İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüsü yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi

İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti. Ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 11 bin 133 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.

Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine "1918'de doğduğu" yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.

101 yaşında koronavirüsü yenen adam İtalya'ya umut oldu
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Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Salgında en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.

İran'ın Simnan eyaletinde Kovid-19'u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin'de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından "virüsü yenen en yaşlı ikinci kişi" olarak kayıtlara geçmişti.

İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor
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İran'da koronavirüs nedeniyle Kum'dan ayrılanlara ateş ölçümü yapılıyor
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, görevliler tarafından İran'ın Kum kentinden çıkanların ateşleri ölçüldü.


Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta, 103 yaşındaki Haver Ahmedi adlı kadının, 6 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.

Bem kentinde 91 yaşındaki bir hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki bir kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 11 bin 133 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Kovid-19 nedeniyle dün 144 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 2 bin 378, vaka sayısı 32 bin 332 oldu.

İran dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi
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İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, korona virüs hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi.
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Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi.
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Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı.
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İran, dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çevirdi
İran dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi
İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı korona virüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.


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