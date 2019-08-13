Dünya İranın uranyum stoku 370 kilograma yükseldi
ASYA

İran'ın uranyum stoku 370 kilograma yükseldi

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin yüzde 4,5 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 370 kilograma ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, zenginleştirilmiş uranyum stoku ve seviyesiyle ilgili bilgi verdi.

Ülkesinin yüzde 4,5 seviyesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogram sınırının üzerine çıkarak 370 kilograma ulaştığını ve miktarın hızla artacağını belirten Kemalvendi, ağır su stokunu da 130 tonun üzerine çıkaracaklarını ve bu konuda herhangi bir sınırlamalarının olmadığını kaydetti.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma, İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İran, ayrıca anlaşmaya göre ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

  • ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından başlattığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle anlaşmadan kaynaklı çıkarlarına ulaşamadığını bildirmiş, anlaşmaya taraf ülkelerden (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) söz konusu çıkarlarını temin etmelerini isteyerek, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine uranyum oranı ve miktarıyla ilgili taahhütlerini gerçekleştirmeyeceğini açıklamıştı.

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