Dünya ABDden Çine yeşil ışık
AMERİKA

ABD’den Çin’e yeşil ışık

ABD, Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladığı ek vergiyi erteleme kararı aldığını duyurdu. Açıklama, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD’li ticaret yetkilileri ile telefonda bir görüşme yaptığını açıklamasından hemen sonra geldi.

Haber Merkezi IHA
ABD, Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladığı ek yaptırımları erteledi.
ABD, Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladığı ek yaptırımları erteledi.

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından, 1 Eylül tarihinden itibaren Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladıkları ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı alındığı açıklandı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, bu kararın, ‘sağlık, emniyet, ulusal güvenlik, bazı diğer faktörler’ gerekçesi ile alındığı kaydedildi. Bu ürünlerin arasında ise, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, bazı oyuncaklar, bilgisayar ekranları, bazı ayakkabılar ve giyecekler olduğu kaydedildi.

Açıklama, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD’li ticaret yetkilileri ile telefonda bir görüşme yaptığını açıklamasından hemen sonra geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da, Çin’in ABD tarım ürünlerini alacağını belirterek, “Şuana kadar yaptıkları ile söylediklerini yapmadılar. Belki bu sefer farklı olur” ifadelerini kulandı.

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