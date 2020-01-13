İranlı Milletvekili: Hamaney'e uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmedi, gizli bir iş var

İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.

Asriran haber sitesine göre, olaya ilişkin birçok sorunun henüz cevaplanmadığını dile getiren Mutahhari, "Neden uçuş yasağı ilan edilmedi bilinmiyor. Devrim Muhafızları, 'Biz (uçuş yasağı kararıyla ilgili) bilgi verdik' diyor, Havacılık Kurumu, 'Bize bilgi verilmedi' diyor" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:19 İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı. BiP'te paylaş

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin çarşamba sabahı yaptığı, uçağın hava savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması ihtimalini değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Mutahhari, "Hacızade, o andan itibaren Havacılık Kurumu ve devlet televizyonunu uyararak konuyla ilgili açıklama yapılmasının önüne geçmeliydi" diye konuştu.

Milletvekili Mutahhari, olayda ağır kusur bulunduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

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İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAF 20 İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti. Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi. Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti. Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısı <br> <br> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı. Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi. Yolcuların milliyetleri açıklandı <br> <br> Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti. Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı. Türkiye'den taziye mesajı <br> <br> Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ifadesi yer aldı. Uçağın iki kara kutusu da bulundu <br> <br> İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Abidzade, Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır. dedi. Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir. ifadesini kullandı. Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı. Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu. İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.



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Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.