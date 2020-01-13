Dünya İranlı Milletvekili Hamaneye uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmedi, gizli bir iş var
ORTADOĞU

İranlı Milletvekili: Hamaney'e uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmedi, gizli bir iş var

Tahran'da düşürülen yolcu uçağı hakkında konuşan İran Meclisi Tahran Milletvekili Mutahhari, "Hamaney ve Ruhani'ye uçağın düşürülmesinden hemen sonra bilgi verilmemesi, olayın ardında gizli bir iş olduğu şüphesini uyandırıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle geç paylaşılmasının olayla ilgili şüpheleri artırdığını söyledi.

  • Asriran haber sitesine göre, olaya ilişkin birçok sorunun henüz cevaplanmadığını dile getiren Mutahhari, "Neden uçuş yasağı ilan edilmedi bilinmiyor. Devrim Muhafızları, 'Biz (uçuş yasağı kararıyla ilgili) bilgi verdik' diyor, Havacılık Kurumu, 'Bize bilgi verilmedi' diyor" ifadelerini kullandı.

İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:19
İran'da düşen Ukrayna uçağının füze ile vurulma görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna yolcu uçağının, İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu anları gösterdiği iddia edilen video ortaya çıktı. New York Times, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran füzesi ile düşürüldüğü anları gösterdiği iddia edilen videoyu yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin çarşamba sabahı yaptığı, uçağın hava savunma sistemi tarafından füzeyle vurulması ihtimalini değerlendirdikleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Mutahhari, "Hacızade, o andan itibaren Havacılık Kurumu ve devlet televizyonunu uyararak konuyla ilgili açıklama yapılmasının önüne geçmeliydi" diye konuştu.

Milletvekili Mutahhari, olayda ağır kusur bulunduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Donald Trump'tan İran halkına: Cesaretinizden ilham alıyoruz
DÜNYA
Donald Trump'tan İran halkına: Cesaretinizden ilham alıyoruz

İran 3 gün sonra itiraf etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 20
Title
İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
Title
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Title
Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
Title
Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.
Title
Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.
Title
Zelenskiy'den Tahran'da düşen uçakla ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısı <br> <br> Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu.
Title
Zelenskiy, Ukrayna uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili bütün gelişmelerin takip edildiğini belirten Zelenskiy, Resmi açıklamalar yapılana dek, herkesi, olayla ilgili spekülasyon yapmaktan ve doğrulanmamış bilgileri sunmaktan kaçınmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı.
Title
Ukrayna Uluslararası Hava Yollarının basın servisinden yapılan açıklamada da Tahran'a uçak seferlerinin süresiz durdurdurulduğu bildirildi.
Title
Yolcuların milliyetleri açıklandı <br> <br> Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.
Title
Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.
Title
Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.
Title
Türkiye'den taziye mesajı <br> <br> Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Havayollarına ait bir uçağın İran'da düşmesi nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti.
Title
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Title
Açıklamada, Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ifadesi yer aldı.
Title
Uçağın iki kara kutusu da bulundu <br> <br> İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşüş nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Abidzade, Kazanın nedeni kara kutu ayrıştırılıp analiz edildiği zaman açığa çıkacaktır. dedi.
Title
Kara kutunun, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından oluşturulan Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini belirten Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarına iştirak edebilir. ifadesini kullandı.
Title
Öte yandan İran Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Hasan Rızayi Ferd ise uçağın iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı.
Title
Ferd, her iki kara kutunun da zarar gördüğünü ancak hafızalarının sağlam durumda olduğunu kaydetti.
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadığı duyurulmuştu.
Title
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

  • Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Ruhani hükümetinden gizlendiğini, bu bilginin ancak 2 gün sonra kendileriyle paylaşıldığını bildirmişti.

Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Uçak kazası İran'ın Çernobil'i
DÜNYA
Uçak kazası İran'ın Çernobil'i
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

Hafter imzalamak için süre istedi.
23 ayın zirvesinde

23 ayın zirvesinde

Tahvil faizi ise ​son iki yılın en düşük seviyesinde.
Merih Demiraldanüzen haber

Merih Demiral'dan
üzen haber

​Milli futbolcunun sakatlığına dair üzen detay.
Risk primi son <br>20 ayın en düşüğünde

Risk primi son
20 ayın en düşüğünde

​Bakan Berat Albayrak, sosyal medyadan açıkladı.
Ateşkes kısa <br>sürede imzalanmalı

Ateşkes kısa
sürede imzalanmalı

​Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Son noktayı koydu

Son noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı'ndan ekspertiz ücreti açıklaması.

Acılı babadan CHP'ye tepki

Acılı babadan CHP'ye tepki

​"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize buraya gelin"

Trabzon'da<br> faciadan dönüldü

Trabzon'da
faciadan dönüldü

​Daha önce tahliye edilen okulun istinat duvarı çöktü.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Sapanca <br>Gölü'nde katliam

Sapanca
Gölü'nde katliam

​68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.
Benzin döküp yaktılar

Benzin döküp yaktılar

​Çocuk parkındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İdlib'de ateşkes

İdlib'de ateşkes

​Rusya, 3 yeni kontrol noktasının açıldığını duyurdu.
Kanal İstanbul <br>için tarih verdi

Kanal İstanbul
için tarih verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Kanal İstanbul'un detaylarını açıkladı.
4 aylık <br>maaşı da ödenecek

4 aylık
maaşı da ödenecek

​İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı.
Şike göndermesi

Şike göndermesi

Trabzonspor'dan Ali Koç'un iddialarına sert cevap.
İyilik bakkalda
Hayat

İyilik bakkalda

Bakkala ekmek için giden çocuklara hediye kitap veren Kanber Bozan’ın hikayesini daha önce Yeni Şafak Pazar okurlarıyla paylaşmıştık. Bu defa “Bizi Robin Hood gönderdi” diye kapısını çalan gençlerin getirdiği 15 bin kitabı konuştuk.
Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor
Teknoloji

Türkiye'nin Otomobili prototipiyle tescil yolunda: TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, prototipi tanıtılan otomobil için ABD'den Avrupa'ya Hindistan'dan Rusya'ya kadar uluslararası alanda yürüttüğü tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da TÜRKPATENT'te gerekli süreçlerin tamamlanması için gün sayıyor. TÜRKPATENT, 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularında tescil işlemlerini gerçekleştirirken, bazılarında araştırma ve inceleme raporlarını hazırlıyor. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "Tescil süreçleri önemli. Farklı ülkelerde gerekli tescil başvuruları yapılmazsa Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımı ve markası oralarda taklit edilebilir" dedi.
Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor
Hayat

Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor: Profesörler dahi açıklayamıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor. Yunus Emre’nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ama kendilerinin onu çözmekte ve keşfetmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan baba Murat Sağlık, profesörlerin dahi Yunus Emre’nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamadıklarını söyledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.