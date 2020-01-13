Dünya Uçak kazası İranın Çernobili
ORTADOĞU

Uçak kazası İran'ın Çernobil'i

İran'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra oluşan matem havası yerini öfke ve kızgınlığa bıraktı. İran yönetiminin peş peşe yaptığı fahiş hatalar halkı sokaklara döktü. Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürülmesi, Süleymani'nin cenazesinde yaşanan ölümler İran'da tekrar ayaklanma fitilini ateşledi. İranlılar Ukrayna uçağının düşürülmesini "İran Çernobil'i" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı. İranlı uzmanlara göre Çernobil faciasının, felaketin boyutlarını gizlemeye çalışan SSCB'nin sonunu getirdiği gibi, Ukrayna uçağının düşürülmesi de İran yönetiminin sonunu hazırlayabilir.

Zeynep Gül Yeni Şafak
İran'da 8 Ocak'ta ABD füzesi sanılarak 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşürüldü.
İran'da 8 Ocak'ta ABD füzesi sanılarak 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşürüldü.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi İranlılar tarafından "İran'ın Çernobil"i şeklinde adlandırılıyor. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra cenazede yaşanan izdihamla 100'e yakın kişinin hayatını kaybetmesi, daha sonra Ukrayna yolcu uçağının ABD füzesi sanılarak düşürülmesi İranlıları matem havasından çıkararak kitlesel bir öfkeye doğru sürükledi.

Sosyal medyada "İran'ın Çernolbil'i" etiketi oluşturan İranlılar cumartesi ve pazar günü sokaklara döküldü.

Uçağa bir, yönetime yüz füze isabet etti

İranlı akademisyen Sadegh Zibakalam'a göre İranlıların politikacılara güveni en büyük sarsıntılarından birini geçirdi. İranlı bir haber sitesinde Ukrayna uçağının düşürülmesi hakkında şu yorum yer aldı:

"Ukrayna uçağına sadece bir füze isabet ederken, halkın yetkilere duyduğu güvene bin füze isabet etti"

'Çernobil Sovyet Birliği'ni yıktı, kaza da rejimi yıkacak'

İranlı uzmanlara göre Ukrayna'da 30 yıl öncesinde yaşanan Çernobil'in, felaketin gerçek boyutlarını gizlemeye çalışan SSCB'nin dağılmasınına zemin oluşturduğu gibi, uçak kazası da iran yönetimin darbe almasına sebep olabilir

Uçağın düşürülmesini, 1988'de ABD'ye ait bir savaş gemisinin 290 kişiyi taşıyan İranlı yolcu uçağını vurması olayına benzeten Zibakalam, ABD'nin sorumluluğu hemen üstlendiini ancak İran yönetiminin 3 gün boyunca yalan söyleyerek komple teorileri ürettiğini söylüyor.

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