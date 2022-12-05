İranlı Milletvekili Hüseyin Celali başörtüsü ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı: Geri adım atmamız mümkün değil

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Celali, "Şu an isyan hareketi kontrol altına alındı. Fakat isyancılar bu sefer de başka bir uygulamaya geçtiler. Taraftarlarına 'gidin başörtünüzü açın ki hedefimize ulaşalım' diyorlar. Bu (pasif eylem) sokak gösterilerinden daha tehlikesiz değil. Başörtüsüne uymamanın cezasını artıracağız." dedi.

Mecliste geçen günlerde başlayan başörtüsü yasa çalışmasına dair bilgi veren Celali, "başörtüsünün düşmesinin İran rejiminin yıkılması anlamına geldiğini" söyledi.

"GERİ ADIM ATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Mahsa Emini'nin rejimi yıkmak için bir bahane olarak seçildiğini öne süren Celali şunları ifade etti:

"Başörtüsü kuralından geri adım atmamız mümkün değil. Bundan geri adım atmak İslam Cumhuriyeti'nden geri adım atmak anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı ve yargı makamlarıyla koordinasyon halindeyiz."

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NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

DÜNYA İran'da "Ahlak Polisi" birimi kapatıldı