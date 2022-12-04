Dünya İranda "Ahlak Polisi" birimi kapatıldı
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İran'da "Ahlak Polisi" birimi kapatıldı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren protestolarla ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu. Karara ek olarak başörtü uygulamasına ilişkin düzenleme yapılabileceği de belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İranda Ahlak Polisi birimi kapatıldı
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "Hibrit Savaşın Boyutlarının Açıklanması" konulu toplantıda konuştu.

Muntazeri, ülkede iki aydan uzun süren protestolarla ilgili eleştirilerin odağındaki "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu.

"Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"

Yargı Erki'nin ülkede meydana gelen son gösterileri tüm yönleriyle değerlendirdiğini dile getiren Muntazeri, Ahlak Polisi biriminin kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Ahlak polisinin Yargı Erki ile hiçbir ilişkisi yoktur. Ahlak polisi, geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır." dedi.

Ülkenin geneline yayılan ve rejim karşıtlığına dönüşen gösterileri "hibrit savaş" şeklinde niteleyen Muntazeri, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan daha kapsamlı bir savaşla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Muntazeri, "İran-Irak Savaşı ile kıyaslanamayacak boyuttaki hibrit savaşın, siyaset, sahte ve yalan haber yayma, siber, kültürel ve diplomatik savaş, diğer ülkelerle ilişkileri bozma, dini ve etnik azınlıkların arasını açma ve ekonomik yaptırımları artırma gibi birçok yönü var." ifadelerini kullandı.

"İsyana sebebiyet verenlerin üzerine kararlılıkla gidilecek"

Ülkede "isyan" hareketine sebebiyet verenlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kaydeden Muntazeri, İran aleyhine girişimlerden ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve bazı Arap ülkelerini sorumlu tuttu.

İran Emniyet Teşkilatına bağlı olarak kurulan ahlak polisi, ilk olarak 2006 yılında görevine başladı. Başlangıçta kılık kıyafet kurallarına göre "uygunsuz" giyinen kadınları uyaran birim, daha sonra söz konusu kadınları gözaltına almaya da başladı.

Emniyet Teşkilatından ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Başörtü uygulamasına ilişkin düzenleme yapılabilir

İran başsavcısı Muhammad Cafer Muntazeri, kıyafet yönetmeliğiyle bağlantılı protestolar sonrası, başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve 15 gün içerisinde sonucun açıklanacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise İran'ın cumhuriyetçi ve İslami temellerinin anayasal olarak sağlam olduğunu ancak daha esnek olabilecek anayasa uygulama yöntemleri olabileceğini ifade etmişti.

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