Dünya İrandaki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı
ASYA

İran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı

İran'da üniversite öğrencileri, Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler sonrası üniversite yönetimlerinin öğrencilere yönelik uygulamalarını protesto etmek için 3 gün süreyle dersleri boykot edeceklerini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrandaki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı
Arşiv

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram sayfasından yayımlanan açıklamaya göre, Mazenderan eyaletindeki "Noşirevani" ile "Bilim ve Teknoloji" üniversiteleri öğrencileri 5-7 Aralık tarihlerinde derslere katılmayacak.

Boykot kararı alan öğrenciler, "tutuklu tüm öğrencilerin serbest bırakılması, üniversite alanında polis ve güvenlik güçlerinin öğrencilere müdahalesine son verilmesi, Disiplin Kurulu'nda alınan tüm kararların iptal edilmesi, öğrencilerin üniversitede toplantı yapma hakkının güvence altına alınması ve üniversite bahçesinden öğrencilerin gözaltına alınarak götürülmesi gibi olaylarda sorumluların belirlenip cezalandırılması" gibi taleplerde bulunuyor.

İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi öğrencileri de benzer taleplerde bulunarak 3 günlük boykot kararına destek verdiklerini duyurdu.

Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden 62 öğretim üyesi ise "üniversitenin öğrenci ve öğretim üyeleri üzerindeki baskılarını protesto etmek için" rektöre hitaben bir açık mektup yayımladı.

Öğretim üyelerinin mektubunda "bazı öğrenciler hakkında alınan üniversiteye giriş yasağının kaldırılması, öğrencilerden hiçbir şekilde taahhütname alınmaması, verilen disiplin cezalarının iptali ve Disiplin Kurulu dosyalarının kapatılması" gibi taleplerde bulunuldu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Sokak eylemlerinin yanı sıra protestolar üniversitelere de sıçramış, öğrenciler zaman zaman güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri ile karşılaşmıştı.

Gösterilere katılan onlarca öğrenci gözaltına alınırken, üniversite yönetimleri bazı öğrencilerin okula girişlerini yasaklamış bazıları ise Disiplin Kurulu kararı ile üniversitelerden uzaklaştırılmıştı.

İran'da protestolar sürüyor
DÜNYA
İran'da protestolar sürüyor

İran artık eskisi gibi olmaz
DÜNYA
İran artık eskisi gibi olmaz

Liseli öğrenciler üretti

Liseli öğrenciler üretti

En büyük geçim kaynakları olacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

'Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı.'

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.