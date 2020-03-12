İrlanda ve Norveç'te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç’te okullar tatil edildi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart’a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı bir kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak’a sayısı 43’e ulaştı.

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Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak’a sayısının 687’ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

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