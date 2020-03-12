Dünya İrlanda ve Norveçte koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
AVRUPA

İrlanda ve Norveç’te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - Koronavirüste son durum

İrlanda ve Norveç'te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi.

Haber Merkezi İHA
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Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç’te okullar tatil edildi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart’a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı bir kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak’a sayısı 43’e ulaştı.

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Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak’a sayısının 687’ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

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