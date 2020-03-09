Dünya Katarda koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar okullar tatil edildi
ORTADOĞU

Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar okullar tatil edildi

Katar'da koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar okullar tatil edildi

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi. Öte yandan ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 18 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

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Katar'da koronavirüs vakası 18'e yükseldi

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.

Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.

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