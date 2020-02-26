Dünya Kuveytte koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi
ORTADOĞU

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle okullar 2 hafta tatil edildi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu. Lübnan'da İran'dan gelen bir kişide daha virüs tespit edildi, vaka sayısı 2'ye çıktı. Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Amman-Roma seferlerini askıya aldı.

Haber Merkezi AA
Ülkede toplam vaka sayısı 26'ya yükseldi.
Ülkede toplam vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ilk 2 haftası eğitime ara verileceği duyuruldu.

  • Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm okulların 1 Mart itibarıyla 2 hafta tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Toplam vaka sayısı 26'ya yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt, koronavirüsün ölümlere yol açtığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Lübnan'da ikinci vaka

Lübnan'da ise yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2'ye çıktı.

  • Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat'ta İran'ın Kum kentinden gelen yolculardan birinde daha yeni tip virüs tespit edildiğini açıkladı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Amman-Roma seferlerine virüs engeli

Öte yandan Ürdün Kraliyet Hava Yolları, İtalya'da 12 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Amman-Roma seferlerini askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sefer düzenledikleri bölgelerde virüsün yayılmasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

  • Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının İtalya, İran ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs, İran'da 19, İtalya'da 12 ve Güney Kore'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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