İrlandalı milletvekili Avrupa'nın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu: Ukrayna için gösterdiğiniz desteği Filistin ve Yemen için niye göstermiyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan İrlanda milletvekili Clare Daly, Ukrayna'ya Avrupa'nın Ukrayna'ya gösterdiği desteği Filistin ve Yemen'e göstermemesine tepki gösterdi.
Avrupa Parlamentosu'nun bir oturumunda, iki İrlandalı milletvekili Ukrayna'daki son Rus saldırısını kınayan bir önergeye karşı oy kullandı.
AVRUPA YİNE YAPTIRIM İÇİN TOPLANDI
Söz konusu kararda, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini son zamanlarda ilhak etmesini kınanırken Rusya'ya daha sert yaptırımlar ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması çağrısı yapıldı.
Diğer yandan söz konusu karar sonrası AP üyesi İrlandalı milletvekili Clare Daly söz konusu kararı değerlendirmek için kürsüye çıktı.
'SAVAŞ KARŞITLARI PUTİN KUKLASI OLARAK NİTELENDİRİLİYOR'
Daly, yaptığı açıklamada, savaşa karşı çıktıkları için 'hainler', 'Putin kuklaları', 'Kremlin yardakçıları' ve 'ajanlar' olarak etiketlendiklerini belirtti.
Diğer yandan, Daly Avrupa Parlamentosu'nun savaşa karşı çıkanların sözlerini çarpıtarak ve anlamlarını altüst ederek aşağıladığı için utanması gerektiğini söyledi.
'AYNI ÇAĞRIYI FİLİSTİN VE YEMEN HALKI İÇİN NİYE YAPMIYORSUNUZ?'
Filistin ve Yemen konularına değinen Daly, "Ukrayna'ya silah gönderme çağrıları yapanların asla aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmamalarını gülünç buluyorum" diye konuştu.