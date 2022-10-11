İrlandalı milletvekili Avrupa'nın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu: Ukrayna için gösterdiğiniz desteği Filistin ve Yemen için niye göstermiyorsunuz?

Oyuncu Sinan Albayrak'tan ikiyüzlü Avrupa'ya eleştiri: Filistin'de genç kızların çenesi kırılıyor

Oyuncu Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da insanların katliama uğradığını ve yaşananların son derece rahatsız edici olduğunu belirten Albayrak, Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Suriye'de mültecilerin 12 yıldır çadırlarda, zor koşullar altında yaşadığını ifade eden Albayrak, 'Bu insanlar sürekli katlediliyor, öldürülüyor. Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Çocuklar öldürülüyor, genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor. Ama şimdi birdenbire Avrupa'dan gelen o tepkilere uyarak, biz de popülist yaklaşımlarla Ukrayna'da olup bitenlere tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı ama Avrupa sesini çıkarmadı. Şimdi birdenbire Ukrayna'daki katliamlara sesler yükseldi. Ölen, canı giden, canı alınan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan.' şeklinde konuştu.



