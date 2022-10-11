Dünya İrlandalı milletvekili Avrupanın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu Ukrayna için gösterdiğiniz desteği Filistin ve Yemen için niye göstermiyorsunuz?
AVRUPA

İrlandalı milletvekili Avrupa'nın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu: Ukrayna için gösterdiğiniz desteği Filistin ve Yemen için niye göstermiyorsunuz?

Avrupa Parlamentosu üyesi İrlanda milletvekili Clare Daly, Avrupa Parlemantosu'ndaki bir oturumda yaptığı konuşmada "Ukrayna'ya daha çok silah gönderilmeli" çağrısına tepki gösterdi. Ukrayna'ya silah desteği için çağrıda bulunanların aynı çağrıyı Filistin veya Yemen halkı için yapmamalarını gülünç bulduğunu belirtti. Daly ''Savaşların hepsine karşıyım bu yüzden hepsinin bitmesini istiyorum'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İrlandalı milletvekili Avrupanın iki yüzlülüğünü yüzlerine vurdu: Ukrayna için gösterdiğiniz desteği Filistin ve Yemen için niye göstermiyorsunuz?
​Avrupa Parlamentosu üyesi İrlanda milletvekili Clare Daly

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan İrlanda milletvekili Clare Daly, Ukrayna'ya Avrupa'nın Ukrayna'ya gösterdiği desteği Filistin ve Yemen'e göstermemesine tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu'nun bir oturumunda, iki İrlandalı milletvekili Ukrayna'daki son Rus saldırısını kınayan bir önergeye karşı oy kullandı.

AVRUPA YİNE YAPTIRIM İÇİN TOPLANDI

Söz konusu kararda, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini son zamanlarda ilhak etmesini kınanırken Rusya'ya daha sert yaptırımlar ve Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması çağrısı yapıldı.

Diğer yandan söz konusu karar sonrası AP üyesi İrlandalı milletvekili Clare Daly söz konusu kararı değerlendirmek için kürsüye çıktı.

'SAVAŞ KARŞITLARI PUTİN KUKLASI OLARAK NİTELENDİRİLİYOR'

Daly, yaptığı açıklamada, savaşa karşı çıktıkları için 'hainler', 'Putin kuklaları', 'Kremlin yardakçıları' ve 'ajanlar' olarak etiketlendiklerini belirtti.

Diğer yandan, Daly Avrupa Parlamentosu'nun savaşa karşı çıkanların sözlerini çarpıtarak ve anlamlarını altüst ederek aşağıladığı için utanması gerektiğini söyledi.

'AYNI ÇAĞRIYI FİLİSTİN VE YEMEN HALKI İÇİN NİYE YAPMIYORSUNUZ?'

Filistin ve Yemen konularına değinen Daly, "Ukrayna'ya silah gönderme çağrıları yapanların asla aynı çağrıyı Filistin ve Yemen halkı için yapmamalarını gülünç buluyorum" diye konuştu.

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Oyuncu Sinan Albayrak'tan ikiyüzlü Avrupa'ya eleştiri: Filistin'de genç kızların çenesi kırılıyor
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Oyuncu Sinan Albayrak'tan ikiyüzlü Avrupa'ya eleştiri: Filistin'de genç kızların çenesi kırılıyor
Oyuncu Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da insanların katliama uğradığını ve yaşananların son derece rahatsız edici olduğunu belirten Albayrak, Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Suriye'de mültecilerin 12 yıldır çadırlarda, zor koşullar altında yaşadığını ifade eden Albayrak, 'Bu insanlar sürekli katlediliyor, öldürülüyor. Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Çocuklar öldürülüyor, genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor. Ama şimdi birdenbire Avrupa'dan gelen o tepkilere uyarak, biz de popülist yaklaşımlarla Ukrayna'da olup bitenlere tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı ama Avrupa sesini çıkarmadı. Şimdi birdenbire Ukrayna'daki katliamlara sesler yükseldi. Ölen, canı giden, canı alınan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan.' şeklinde konuştu.


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