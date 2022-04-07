Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: Ne istediğimiz açık silah, silah ve silah

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

Kuleba, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirterek, NATO'dan isteklerini bir kez daha tekrarladı:

"NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz ancak daha fazla silaha ihtiyacımız var. NATO üyeleri tereddütleri bir yana bırakıp Ukrayna'nın ihtiyacını karşılamak zorunda.

Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek. Ukrayna'da kullanılan her silah ülkemizi savunma için kullanılıyor. Silah tedarikinde saldırı ve savunma amaçlı diye ayrım yapmak iki yüzlülük."

DÜNYA Ukrayna'dan yürek yakan kare: Küçük çocuk annesinin mezarının başından ayrılmıyor

Kuleba, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili "Bir hafta önce, yaptırım önerileri çok daha zayıftı. Bu konuda çok mutsuzduk" dedi.

Yaptırımların halen Ukrayna'nın istediği düzeyde olmadığını ifade eden Kuleba, "Rusya'ya tam petrol ve gaz ambargosunda ısrar etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

REKLAM

Ukrayna Dışişleri Bakanı, ülkesinin hangi silahları istediğine ilişkin bir soruya "uçaklar, gemisavar füzeleri, personel, zırhlı araçlar, ağır hava savunma sistemleri" olarak yanıt verdi.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Silah tedariki konusuna yaklaşmanın iki yolu var. Birincisi, hiçbir şey tedarik etmek istemezseniz 'bunu yapmak zorunda değiliz çünkü bizi ya da bir bütün olarak NATO'yu savaşa çekecek' argümanıyla gelirsiniz. İkinci yaklaşım tamamen farklıdır. 'Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlayacağız, böylece ne biz ne de NATO savaşmak zorunda kalacak, çünkü Ukraynalılar bunu bizim için yapacak'. Ukrayna'nın sunduğu anlaşmanın adil olduğunu düşünüyorum. Bize silah veriyorsunuz, biz de canımızı feda ediyoruz ve savaş Ukrayna'da kalıyor."

REKLAM

DÜNYA Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

'UKRAYNA'NIN ZAMANI KALMADI'

Kuleba, "Almanya'nın tavrında değişiklik var ancak yeterli değil. Berlin'in zamanı olabilir ama Ukrayna'nın zamanı kalmadı" dedi.

Ukrayna'ya silah tedariki konusu gündemde

Stoltenberg de "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahlar, hafif ve ağır silahlar ve birçok farklı destek ihtiyacını ele alacağımıza eminim" dedi.

Müttefikleri hem hafif silahlar hem de daha ağır silahları içeren birçok farklı tür için daha fazla destek sağlamaya çağırdığını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi ülkesini savunmak için silahlara ihtiyacı var" diyerek bugünkü toplantıda bunun önemli bir konu olmasını beklediğini iletti.

GÜNDEM Bakan Akar Ukrayna dahil 5 ülkenin savunma bakanlarıyla görüştü

DÜNYA Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı Ukrayna savaşı kazanabilir

ÖZGÜN ABD'den Rusya'ya 'yeni yaptırımlar' geldi