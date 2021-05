İrlandalı milletvekili Keny: İsrail büyükelçisini sınır dışı edelim

İrlandalı milletvekili Gino Kenny, İrlanda Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına karşılık İsrailli Büyükelçi Kariv'in sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.

"KELİMELERİN ÖTESİNE GEÇME ZAMANI"

Filistin halkına verdiği desteği daha önce de birçok kez dile getiren Kenny, "İrlanda hükümeti için kelimelerin ötesine geçme zamanı. Eylemde bulunmaları gerekiyor. Bu eylem de İsrailli büyükelçiyi sınır dışı etmek" ifadesini kullandı.

"TÜM DÜNYAYA MESAJ GÖNDERMELİYİZ"

Sadece İsrail'e değil, tüm dünyaya Filistin halkına yönelik bu suçların cezasız kalmayacağına dair bir mesaj gönderebileceğini vurgulayan Kenny, "İsrail büyükelçisini sınır dışı etme ve Filistin halkıyla dayanışma gösterme zamanı ne zaman?" dedi.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN BİZ DURAMAYIZ"

Kenny, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi: Son 8 günde 200 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü. Bunların 60'ı çocuktu. İsrail savaş suçları işlerken biz duramayız. Konuşmak için yeterince zaman harcadık. Harekete geçme zamanı. İsrail büyükelçisini sınır dışı etmeli ve Apartheid İsrail'i boykot etmeliyiz.

200 Palestinians have been murdered by Israel over the last 8 days, 60 of them were children.



We cannot stand by while Isreal commits war crimes.



We have wasted enough time talking. It's time for action. We must expel the Israeli Ambassador & boycott apartheid Israel. pic.twitter.com/a0NxFxutMt — Gino Kenny TD (@Ginosocialist) May 18, 2021