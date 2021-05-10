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Dünya Avrupa Müslüman Forumu Mescid-i Aksayı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıyız
AVRUPA

Avrupa Müslüman Forumu: Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıyız

Avrupa Müslüman Forumu, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerini "şiddetle" kınayarak Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve İsrail'in silahlı işgalinden koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bu tür provokasyonları Filistin ve dünya Müslümanları için kutsal olan ramazan ayında katiyen kabul etmiyoruz. Avrupa Müslüman Forumu dinimizin en büyük kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıdır" denildi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Müslüman Forumu İsrailin Mescid-i Aksa saldırılarına tepki gösterdi
İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.

Avrupa Müslüman Forumundan yapılan açıklamada, Avrupa kıtasındaki Müslüman topluluklarının temsilcileri olarak Doğu Kudüs'te kan dökülmesinden "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür provokasyonları Filistin ve dünya Müslümanları için kutsal olan ramazan ayında katiyen kabul etmiyoruz. Avrupa Müslüman Forumu dinimizin en büyük kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıdır. Verilen kültürel hasara ve yıllarca zulme direnen halkın soylu oğullarının hayatlarına bakılmaksızın Allah'ın evine, bir devletin tüm birlikleri tarafından yağmalanan paramiliter bir tesis gibi davranmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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İsrail polisi ve askerleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıların "çirkin" olarak nitelendirildiği açıklamada, 36 Avrupa ülkesinden Müslüman liderleri bir araya getiren Avrupa Müslüman Forumunun Orta Doğu'daki en uzun çatışmalara uzak durmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nesillerdir kendi evlerinde yaşayan aileler zorla tahliye edilip sürünerek devam eden işgalin insanlık dışı uygulamasını şiddetle kınıyoruz. Kalplerimiz Arap kardeşlerimizin kalpleriyle atıyor. Onların vatan ve adalet haklarını korumaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

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