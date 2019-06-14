İşgalci İsrail Gazze'de 34 Filistinliyi yaraladı

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında ikisi sağlık görevlisi 34 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 34 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında ayağından gaz kapsülü ve başından plastik mermiyle vurulan iki sağlık görevlisinin de olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırısında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.