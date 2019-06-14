Gündem Türkiyeyi 30 yıl oyaladı
ANKARA

Türkiye’yi 30 yıl oyaladı

Rusya’dan S-400 alımını engellemek için, Türkiye’yi, üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmakla tehdit eden ABD, 1991’de varılan anlaşmaya rağmen Patriot hava savunma sistemini bir türlü vermedi. Tam 30 yıl Türkiye’yi oyalayan Washington, Çin ile yapılan anlaşmanın iptalinde de rol oynadı. ABD, Türkiye’yi savunmasız bırakmak için her yolu deniyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
S-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi

ABD, Türkiye’nin hava savunma sistemine sahip olmasını hiçbir zaman istemedi. Ankara’nın Washington’dan Patriot talep ettiği 1991 yılından buyana beri bir arpa boyu yol alınamadı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alımıyla birlikte ABD’nin başlattığı şantaj politikası F-35 ambargosu ve Türk pilotlara yönelik sınırdışı kararıyla birlikte zirveye ulaştı. TSK’nın güvenlik için ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemi konusunun en az 30 yıllık geçmişi bulunuyor.

Amerikan ordusunun 1991’de Irak’a yönelik saldırısı sırasında Diyarbakır kırsalına bir Scud füzesinin düşmesi sonrası Ankara, NATO ortağından Patriot satmasını istemişti. Ancak o günden buyana ABD’den ne Patriot geldi ne de başka bir sistem... PKK’nın destekçisi bu ülke üstelik Türkiye’nin hava savunma sorununu alternatif kaynaklarla çözmeye çalışmasını da türlü müdahalelerle önlemeye çalıştı. İşte hava savunma sistemi (HSS) hikayesinin kısa tarihi...

Ocak 1999

İLK TALEP 1991 YILINDA

1990’ların başında TSK’nın envanterindeki tek hava savunma füzesi ‘Nike Hercules’ füzeleriydi. 1959 tarihli ve ABD menşeli füzeler günümüz muharebe şartlarında savunma kabiliyeti çok düşük ve etkinliğini yitirmişti. Türkiye HSS’ye ciddi olarak ilk kez 1991 yılında 1. Körfez Savaşı sırasında ihtiyaç duydu. Irak’tan atılan bir Scud füzesinin Diyarbakır’da boş araziye düşmesi üzerine hava savunma sistemlerindeki eksiklik fark edildi.

Bunun üzerine ABD ile Patriot HSS alımı için görüşmeler yapıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. ABD, Patriot’ları satmak yerine bu sistemi kendi üslerini korumak için Türkiye’deki belirli noktalara yerleştirdi. Ankara, talebini sonraki yıllarda da tekrarladı. Ancak Washington taleplere olumlu yanıt vermek yerine oyalama siyasetini benimsedi.

REKLAM

Mayıs 1998

...VE İHALEYE ÇIKILDI

Türkiye HSS ihtiyacını gidermek için ABD ile görüşmelerine 2006 yılına kadar ara ara devam etti. Bu arada 1998 yılında İsrail ile Arrow savunma sistemi için görüşmeler yapıldı ancak buradan da netice alınamadı. Savunma Sanayi İcra Komitesi 30 Haziran 2006 tarihli toplantısında ‘T-LORAMIDS’ projesine karar verdi. Bu proje, HSS alımı için ihaleye çıkılmasını içeriyordu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2010 yılında da teknik şartname yayınlandı.

‘Yurtdışından hazır alım’ yöntemiyle çıkılan T-LORAMIDS ihalesine ABD (Patriot), Çin (FD-2000) ve İtalya ve Fransa (SAMP-T) başvurdu. Savunma bürokrasisi 26 Eylül 2013 tarihli toplantısının ardından Çin’in teknik puantaj sıralamasında birinci olduğunu duyurdu. Böylece 22 sene sonra HSS için ilk somut adım atılmış oldu. Türkiye, teknik sıralamaya rağmen ihaleye katılan taraflara yeni teklifler sunma opsiyonunu açık tuttu. Yeni tekliflerin gelmesiyle Türkiye, teknik ve mali boyutta pazarlık yapma avantajını elinde tutacak şekilde kararını erteledi.

Mayıs 1992

ÇİN FÜZESİ İPTAL OLDU İBRE S-400’E DÖNDÜ

Bu süreçte Türkiye bilhassa medya yoluyla büyük bir baskı altına alındı. Buna Çin füzelerinin etkinliğiyle ilgili oluşan soru işaretleri de eklenince Ankara, 2 sene süren görüşmelere rağmen Çin seçeneğinden vazgeçti. Proje iptal edildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hava savunma sistemi projesinin yerli imkanlarla geliştirileceğini ve Türkiye’nin kendi sistemini inşa edeceğini söyledi.

REKLAM

2016 yılında Türkiye’nin ihtiyacını milli olarak karşılayacağı kesinleştirildi, uygun teklif verilmesi halinde ise yabancı devletlerle işbirliği de yapılabileceği belirtildi. Bu kapsamda SAMP-T üreticisi Fransız-İtalyan şirket Eurosam’la da temasa geçildi. Sürece hız verilmişken 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimi yaşandı.

Ocak 1993

ABD-NATO kaynaklı bu saldırı milletin çelikten iradesiyle püskürtülünce Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kritik bir adım attı: Rusya ile S-400 görüşmeleri başladı. Sistemin alınmasına yönelik anlaşma 2017 yılında tamamlandı. Aradan geçen 2 yılın ardından S-400’ler önümüzdeki ay Türkiye’ye teslim edilecek. Bunların yanısıra HİSAR ve SİPER projeleri ile hava savunma için yerli çözüm çalışmaları da sürüyor.

Mayıs 2001

  • Sırada S-500 var
  • Hava savunma sistemi konusunda 30 yıldır ABD ve NATO tarafından oyalanan Türkiye, Rusya’dan gelecek S-400’lerle havadaki kritik bir güvenlik açığını kapatacak. ABD’nin yaptırım tehditlerine meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bütün tartışmalara önceki gün şu sözlerle nokta koydu: “Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin teslimi yapacaktır.” Rusya, temmuz ayından itibaren başlayacak sevkiyat kapsamında 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki bataryada toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze de bulunacak. Toplamda 192 füzenin teslimi bekleniyor. Yaklaşık 400 kilometre füze menzili olan S-400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılayarak 10 saniyeden az sürede hedefe tepki veriyor. S-400’lerin ardından Rusya ile S-500 sisteminin ortak üretimi de gündemde.

Külliye’de İstanbul zirvesi
GÜNDEM
Külliye’de İstanbul zirvesi

Sabotaj
DÜNYA
Sabotaj
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.