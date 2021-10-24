Dünya İşgalci İsrail güçleri son 3 ayda bin 282 Filistinliyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri son 3 ayda bin 282 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçlerinin son üç ayda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonlarda 1282 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri son 3 ayda bin 282 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Zamir Esirleri Koruma Kurumu ve Vadi Hilve Enformasyon Merkezi tarafından ortak hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki operasyonlarına ilişkin veriler yer aldı.

Raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda gözaltına aldığı bin 282 kişiden 525’inin Doğu Kudüs’ten olduğu belirtildi.

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Gözaltına alınanlardan 160’ının 18 yaş altı olduğuna dikkat çekilen raporda, 37 kadının da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Rapora göre, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklu sayısı yaklaşık 4 bin 600’e yükselirken, bunlardan 500’ü idari tutukluluk uygulamasıyla hapis yatıyor.

İşgalci İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı
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İşgalci İsrail askerleri Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı
İşgalci İşgalci İsrail askerleri, Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı. Olay bugün işgal altındaki Kudüs'ün doğu bölümünde bulunan Şam Kapısı'nda meydana geldi. İşgalci asker, Filistinli çocuğu darp ederek gözaltına aldı. Bir diğer İsrail askeri de görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.


İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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