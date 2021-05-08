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Dünya İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı

İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı. Olaylarda 150'den fazla masum sivil yaralanırken, işgalciler yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı kliniği basarak, ekipmanlara zarar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı
İşgalci İsrail güçleri kliniğe saldırdı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate plastik mervi ve ses bombalarıyla saldırdı.

İşgalci kuvvetlerin müdahalesinde 150'den fazla Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Yaralılara müdahale edilen kliniği bastılar

Masumları hedef alan kuvvetler, bununla da yetinmeyerek, yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı Mescid-i Aksa kliniğini de bastı ve ekipmanlara zarar verdi.

İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği bastı
OYNAT 00:44
İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği bastı
İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı. Olaylarda 150'den fazla masum sivil yaralanırken, işgalciler yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı kliniği basarak, ekipmanlara zarar verdi.

Tedavi odasına sis bombası atıldığı görüldü.

Ambulansları engellediler

Öte yandan işgalci kuvvetler yaralılara müdahale etmek maksadıyla Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışan sağlık çalışanlarını ve ambulansları engelledi.

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İsrail polisi iftar saatinde Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası yaralı Filistinlilerin olduğu belirtildi.

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İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırdığı anlar
İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı. Saldırılarda 150'den fazla masum sivil yaralandı. İşgalci kuvvetlerin masum sivilleri hedef aldığı Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

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