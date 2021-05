İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate plastik mervi ve ses bombalarıyla saldırdı.

İşgalci kuvvetlerin müdahalesinde 150'den fazla Filistinli yaralandı.

DÜNYA İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Yaralılara müdahale edilen kliniği bastılar

Masumları hedef alan kuvvetler, bununla da yetinmeyerek, yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı Mescid-i Aksa kliniğini de bastı ve ekipmanlara zarar verdi.

Tedavi odasına sis bombası atıldığı görüldü.

Ambulansları engellediler

Öte yandan işgalci kuvvetler yaralılara müdahale etmek maksadıyla Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışan sağlık çalışanlarını ve ambulansları engelledi.

PRCS emergency medical teams are denied access by Israeli occupation forces to Jerusalem to support its branch in Jerusalem in providing EMS to injured Palestinians. This act is a breach to IHL that obliges forces to respect medical mission. pic.twitter.com/TkkOtA3ODm REKLAM May 7, 2021