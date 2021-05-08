İşgalci İsrail güçleri yaralıların tedavi edildiği kliniği de bastı

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Yıldırım’da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği plan ve imar uygulamaları ilçedeki kentsel dönüşümün önünü açtı. Değirmenlikızık mahallesi 3. kavaklı sokakta bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Göktaş Sitesi’nde yıkım çalışmaları başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “bursa birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. Yıldırım’ı, bu bilinçle yeniden planlıyor ve kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezine deprem gerçeğini koyuyoruz.” dedi.