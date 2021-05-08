Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Provokatif tutuma son verin

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate, işgalci İsrail güçleri ses bombaları ve plastik mermiler ile saldırdı. Saldırılarda 150'den fazla masum sivil yaralandı.
İnsanlık dışı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayımladı.
"Provokatif ve saldırgan tutuma bir an evvel son verin"
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
- İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.
- Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz.
- Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir.