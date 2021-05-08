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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Provokatif tutuma son verin

Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama: Provokatif tutuma son verin
İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate, işgalci İsrail güçleri ses bombaları ve plastik mermiler ile saldırdı. Saldırılarda 150'den fazla masum sivil yaralandı.

İnsanlık dışı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayımladı.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

"Provokatif ve saldırgan tutuma bir an evvel son verin"

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

  • İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.
  • Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz.
  • Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir.

İşgalci İsrail güçleri namaz kılan cemaate saldırdı: O anlar kamerada
OYNAT 00:31
İşgalci İsrail güçleri namaz kılan cemaate saldırdı: O anlar kamerada
Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'te akşam namazı sonrası hareketli saatler yaşandı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses kapsülleriyle saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
OYNAT 01:34
Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası 163 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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Provokatif tutuma son verin

"Provokatif tutuma son verin"

​Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama.
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