Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Provokatif tutuma son verin Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz." denildi.

Haber Merkezi 08 Mayıs 2021, 00:46 Son Güncelleme: 08 Mayıs 2021, 00:54 Yeni Şafak