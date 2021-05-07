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Dünya İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksada cemaate saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası yaralı Filistinlilerin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksada cemaate saldırdı
İsrail askeri Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı.

İşgalci kuvvetler, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdılar
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İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdılar
İsrail polisi iftar saatinde Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası yaralı Filistinlilerin olduğu belirtildi.

Aynı anda farklı adreslerde saldırı

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
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Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı anına ilişkin yeni görüntüler
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İşgalci kuvvetlerin müdahalesi sonrası 53 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum

Twitter hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: İnsanlık dışı

İsrail'in insalık dışı saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki: İsrail'in kutsallarımıza saldırması kabul edilemez

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." dedi.

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Ömer Çelik: İsrail uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, İşgalci İsrail kuvvetlerinin saldırı sonrası yaptığı paylaşımda, "Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Filistinlilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayarak, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır." paylaşımını yaptı.


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